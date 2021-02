Babelsberg

Gutenachtgeschichten haben in seiner Familie Tradition. Regelmäßig erzählt Thomas Geisler seinen beiden Kindern Storys zum Einschlafen, oft denkt er sie sich selbst aus. „Die Kinder geben häufig Motive vor, sie können mitbestimmen“, sagt der 40-Jährige, der in Babelsberg geboren wurde und dort lebt. Die aktuellste Erzählung „Karin & Tino. Eine kleine Pinguingeschichte“ entstand allerdings eher aus der Erklärungsnot heraus.

„Corona hat die beiden sehr beschäftigt und ich habe mir überlegt, wie ich die aktuelle Situation gut übersetzten kann.“ Den Virus wollte er nur ungern zur Hauptfigur machen, stattdessen erzählt die Geschichte von Pinguinen, deren Eisberg zerbricht und die plötzlich isoliert von allen anderen auf einer Eisscholle treiben. „Ich wollte reflektieren, was der Lockdown mit uns und vor allem den Kindern macht“, sagt Geisler.

Auch Erwachsene fühlen sich im Lockdown hilflos

Er und seine Frau teilen sich das Homeoffice so gut es geht abwechselnd auf, um den achtjährigen Sohn und die dreijährige Tochter zu Hause betreuen zu können. Für die beiden sei es nicht leicht gewesen, plötzlich die Freunde nicht mehr sehen, Geburtstage nicht mehr feiern zu können. „Auch die Großeltern sehen sie nur noch draußen mit Abstand, das ist schon hart.“

Die Pinguingeschichte reflektiert aber auch die Hilflosigkeit der Erwachsenen, die zwar eine heile Welt vorspielen, eigentlich aber auch nicht wissen, was sie tun können. „Ich habe von vielen die Rückmeldung bekommen, dass sie sich selbst darin wiedergefunden haben und ihnen die Erzählung emotional geholfen hat“, sagt Geisler, der die Pinguingeschichte gemeinsam mit seiner Familie auch illustriert hat. „Weil sie eben auch davon erzählt, dass diese Zeit überstanden werden kann, die Geschichte soll Mut machen durchzuhalten.“

Thomas Geisler und Nora Stelter vor dem Babelsberger Heidehaus. Quelle: Varvara Smirnova

Ein Babelsberger Schreibprojekt

Im Eigenverlag hat er insgesamt schon vier seiner Geschichten als Broschüren gebunden. Eine Weihnachtsgeschichte, die im Meer spielt, ist dabei, von einem verlorenen Uhu erzählt er und von einem Apfelbaum, der wegen seines schmächtigen Wuchses gehänselt wird. „Es stellt sich dann heraus, dass er eigentlich ein Kirschbaum ist“, sagt Geisler.

Erzählt hat er die Geschichten nicht nur seinen Kindern, sondern sie auch an Freunde weitergegeben. So auch die Story über die isolierten Pinguine. Das kam so gut an, dass sich daraus gerade ein Nachbarschaftsprojekt entwickelt. „BabelsBuch“ lautet der Arbeitstitel eines Schreiblabors, das Geisler gerne im Heidehaus, einem Nachbarschaftstreff in der Großbeerenstraße, etablieren würde.

„Viele haben gesagt, sie würden auch gerne Geschichten schreiben, illustrieren oder sogar ein eigenes Buch gestalten“, erzählt Geisler, der Mitglied im ehrenamtlichen Vorstand des Heidehauses ist. Dabei würde er gerne helfen, seine Erfahrungen weitergeben und einen kreativen Austausch anregen.

Eine passende Online-Plattform wird noch gesucht

Wer Lust hat, dabei mitzumachen, kann sich per Mail an info@heidehaus-potsdam.de im Heidehaus melden. „Ich sammle dann erst mal, welche Interessen überhaupt vorhanden sind“, sagt Nora Stelter, Leiterin des Hauses. Schön wäre es, wenn die Interessenten gleich in der Mail angeben würden, wie sie sich einbringen möchten. „Wir suchen vor allem Leute, die Lust haben, Geschichten zu entwickeln, aber viele Ideen sind willkommen“, ergänzt Geisler.

Der Austausch soll dann zunächst online stattfinden, eine passende Plattform dafür wird gerade noch gesucht. „Wenn sich die Lage wieder entspannt, würden wir uns natürlich gerne regelmäßig im Heidehaus treffen“, sagt Stelter. Das Projekt ist übrigens nicht auf Babelsberger:innen beschränkt. „Ganz und gar nicht, wir freuen uns über alle, die mitmachen“, sagt Thomas Geisler.

Die Pinguingeschichte „Tino & Karin“ ist online zu lesen

Erst im Oktober 2020 hat das Kiezhaus vor der Heidesiedlung in der Großbeerenstraße 98a nach längerer Sanierung eröffnet. Kurz darauf kam der Lockdown, seitdem ist es geschlossen. „Hinter den Kulissen passiert natürlich trotzdem einiges“ sagt Nora Stelter. Sie freue sich schon sehr darauf, die Türen irgendwann wieder für analoge Treffen aufschließen zu können. „BabelsBuch“ sieht sie als schönen Anstoß für Familien, die eine gemeinsame kreative Aufgabe suchen.

Auf der Website des Heidehauses ist unter www.interlog-ev.net auch Thomas Geislers Pinguingeschichte „Karin & Tino“ als Pdf zu lesen. „Der Titel ist ein Wortspiel zu dem Begriff Quarantäne“, erzählt Geisler und lacht. Ein kommerzielles Ziel verfolgt er mit seinen Erzählungen nicht vorrangig. Nur halbherzig hat er einen Verlag kontaktiert. „Wenn sich noch einer findet, freuen wir uns natürlich.“ Erst mal wäre er aber über eine baldige analoge Lesung froh, vielleicht schon gemeinsam mit anderen, neu entstandenen Geschichten.

Von Sarah Kugler