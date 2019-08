Jägervorstadt

Eine mächtige Linde erhebt sich neben dem Baugerüst. Die Äste reichen bis an das kleine Haus heran, das abseits der Straße versteckt am Ruinenberg steht und so seinen Namen „ Einsiedelei“ rechtfertigt. „Der Baum stand schon hier, als das Haus 1856 errichtet wurde“, weiß Klaus-Dieter Boshold, Vorstand der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956.

Hofarchitekt Ludwig Ferdinand Hesse baute das Haus

Das denkmalgeschützte Kleinod gehört zum Bestand der PWG 1956 und ist unter den über 4000 Wohnungen der Genossenschaft, die größtenteils aus Platten- und Neubauten bestehen, ein Exot. Der Hofarchitekt Ludwig Ferdinand Hesse schuf es im Auftrag von Friedrich Wilhelm IV. Der König, so schreibt Hesse selbst, bewilligte damals Geld für den Umbau des in der Nähe von Schloss Sanssouci gelegenen Chausseewärterhäuschens, „welches seiner häßlichen Form wegen, dem Könige unangenehm war“.

Das Häuschen liegt versteckt am Ruinenberg. Quelle: Peter Degener

Vorbild war die Casa Cenci in Rom – ein Gartenhaus der Villa Borghese

Hesse stockte das Haus auf, um eine königliche Teestube zu errichten und orientierte sich an einem Vorbild in Italien – der Casa Cenci. Dieses Gartenhäuschen der Villa Borghese in Rom war von zahlreichen italienverliebten deutschen Künstlern auf Zeichnungen festgehalten worden, etwa von Karl Friedrich Schinkel. Auch in Hesses Besitz befanden sich solche Bilder. Auf ihrer Grundlage schuf er eine kleine, gelb verputzte Villa mit viereckigem Turm, Balkon und flach geneigtem Dach.

Italienische Architektur war Vorbild für Ludwig Ferdinand Hesse. Quelle: Peter Degener

Für öffentliche Gastronomie ist das Haus zu klein

Jetzt steht die Sanierung der Einsiedelei vor ihrem Abschluss – und erneut soll es ein geselliger Ort werden. Anstelle des Königs und seinen Gästen sollen künftig die Mieter der PWG hier gemeinsam ins Gespräch kommen. „Wir wollen eine teilöffentliche Nutzung. Es soll eine Begegnungsstätte für die Nachbarschaft und für alle unsere Genossenschaftsmitglieder werden, auch die vom Stern oder vom Schlaatz“, kündigt Boshold an.

Welche Angebote es geben wird, ist noch offen. „Viele wünschen sich vor allem, dass sie abends irgendwo hingehen können“, sagt Boshold. Mit rund 130 Quadratmeter Fläche sei das Haus für eine öffentliche gastronomische Einrichtung allerdings zu klein.

Klaus-Dieter Boshold von der PWG 1956. Quelle: Peter Degener

16 Jahre lang stand die Einsiedelei leer

Die Sanierung erwies sich dabei als aufwendiger als zunächst angenommen. „Vor 16 Jahren ist der letzte Hausbewohner ausgezogen, seitdem steht die Einsiedelei leer“, sagt Boshold. Damals gehörte das Haus noch nicht einmal der PWG.

Sie übernahm das leerstehende Gebäude erst 2006 gemeinsam mit dem gesamten Wohnungsbestand der Genossenschaft „Vaterland“, die mit ihren rund 360 Wohnungen am Ruinenberg und am Schragen mit dem Bestand der PWG verschmolz.

Deckenmalerei der königlichen Teestube wird freigelegt

Auch wenn es im Laufe von anderthalb Jahrhunderten durch Umbauten vor allem im Inneren große Veränderungen gab, blieb die mediterrane Anmutung bis heute erhalten. Manches verlorene Detail wird nun wiederkehren. So soll bald die Deckenmalerei der Teestube freigelegt werden.

Das eiserne Geländer an der Freitreppe ist fragmentarisch erhalten und soll restauriert werden. Quelle: Peter Degener

Auch das eiserne Geländer der außen an das Haus angelegten Treppe, mit der der König in die Teestube gelangte, ist in Teilen erhalten. Der eiserne Schmuck soll restauriert werden.

Rund eine halbe Million Euro wird in das Denkmal investiert

Die wichtigste Herausforderung ist bereits gemeistert – seit 2017 wurde der Bau trocken gelegt, was sich als komplizierter entpuppte, als zunächst angenommen. Zahlreiche Sanierungsmaßnahmen früherer Jahre stellten sich zudem als „nicht nachhaltig“ heraus, sagt Boshold.

Schon 1927 wurde dem Gebäude ein schlechter baulicher Zustand attestiert. Die Vaterland-Wohnungsgenossenschaft plante deshalb Neubauten für ihre Mitglieder an diesem Ort, was jedoch nie umgesetzt worden ist. Erst nach 1990 wurde die Einsiedelei als Denkmalschutz eingetragen.

Das Dach wurde teils erneuert. Alte konstruktive Mängel sind nun beseitigt.. Quelle: Peter Degener

Die PWG 1956 will das Haus mit einer Investition von etwa einer halben Million Euro nun endgültig in ordentlichen Zustand versetzen. Schwachstellen in der Konstruktion des Dachgeschosses wurden beseitigt, marode Decken erneuert. „Wir gehen davon aus, dass die Begegnungsstätte noch 2019 fertig wird“, kündigt Boshold an. Die alten Bäume sollen das Haus weiterhin idyllisch rahmen.

Von Peter Degener