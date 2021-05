Leest

Jedesmal, wenn Thorsten P. von seinem Grundstück fährt, verstößt er gegen das Gesetz. Will der 57-Jährige aus Leest mit seinem Auto den Hof verlassen, muss er darauf warten, dass die Ampel an seiner Ausfahrt auf grün springt. Die Lichtanlage steht dort nur für ihn und regelt, wann er seine Ausfahrt verlassen darf und wann nicht – eigentlich. Denn die Ampel auf dem Fußweg vor seinem Haus ist eine sogenannte Bedarfsampel, die ihre Phase nur wechselt, wenn er auf einen Knopf am Mast drückt. „Den Knopf drücke ich schon lange nicht mehr“, sagt P.

Anwohner fährt bei Rot

Seinen vollen Namen möchte er deshalb auch nicht in der Zeitung lesen. Stolz sei er darauf nicht, sagt er, ihm bleibe nur keine andere Wahl. Bis er aus dem Auto gestiegen ist, den Schalter betätigt hat, sich wieder hinter das Steuer gesetzt hat, vom Hof gefahren ist und sein Tor geschlossen hat, ist die Ampel längst wieder rot und Thorsten P. in seiner Ausfahrt gefangen. Also wartet er bis der Verkehr vorüber ist und fährt dann in der Regel einfach los. Bei Rot.

Grundstück liegt mitten im Wechselverkehr

Die Landesstraße 902 oder An der Wublitz, wie die Straße vor P.s Toreinfahrt heißt, führt vom Potsdamer Ortsteil Grube nach Töplitz, das zu Werder (Havel) gehört. Für viele ein Autobahnzubringer zur A10. Am Ortseingang von Leest verengt sich die zweispurige Straße für etwa hundert Meter auf eine Spur. Zwei Ampeln, jeweils an den beiden Enden des einspurigen Abschnitts, regeln, wann die Autos durchfahren dürfen. Das Grundstück von Thorsten P. liegt genau dazwischen.

Zwei Ampeln an den jeweiligen Enden der schmalen Durchfahrt regeln den wechelseitigen Verkehr. Das Grundstück von Thorsten P. liegt genau dazwischen. Quelle: Feliks Todtmann

Das Haus hat P.s Vater selbst gebaut. Im großen Garten dahinter blühen zu dieser Jahreszeit die Obstbäume. Von seiner Terrasse aus hat er einen malerischen Blick auf die Wublitz. Mit dem Auto dauert es nur rund zehn Minuten bis nach Potsdam. Das Grundstück ist das, was man ein Filetstück nennen würde. Wenn da nicht die Ampel wäre.

Fällt die Ampel aus, fliegen die Fäuste

Im Grunde leuchtet sie den ganzen Tag. Immer abwechselnd dürfen die Autos aus Richtung Grube und Töplitz das Nadelöhr passieren. Es sei denn, Thorsten P. drückt auf den Knopf, dann gehört die Straße ihm und die Autofahrer auf der L 902 haben rot. Manchmal, berichtet Thorsten P., fällt sie jedoch aus und dann herrscht Chaos auf der Landstraße. Zwar gibt es ein Schild, das die Vorfahrt regelt, doch für Fahrer aus Richtung Grube ist kaum einsehbar, ob ihnen jemand entgegenkommt oder nicht. Regelmäßig kracht es in dem Engpass, noch häufiger gibt es Streit zwischen Autofahrern und ab und an fliegen auch mal die Fäuste, wie Thorsten P. berichtet.

Er selbst hatte hier noch nie einen Unfall. „Zum Glück“, wie er sagt. Wenn Thorsten P. losfährt, vergewissert er sich lieber zweimal, ob die Straße wirklich frei ist. Sollte es eines Tages dennoch dazu kommen, hätte er wohl aus versicherungstechnischer Sicht schlechte Karten, befürchtet er. „Wenn hier mal was passiert, hafte ich.“

Nadelöhr hat eine lange Geschichte

Die Ein-Mann-Ampel von Leest ist ein Kuriosum, dessen Gründe bis in das 19. Jahrhundert zurückreichen. Schuld für die einzigartige Verkehrsführung ist das alte Zollhaus kurz hinter dem Ortsschild von Leest, schräg gegenüber von P.s Einfahrt. Das kleine reetgedeckte Haus aus dem vorletzten Jahrhundert steht seit der Wende unter Denkmalschutz.

Das alte Zollhaus von Leest. Weil das Reetdachhaus aus dem 19. Jahrhundert unter Denkmalschutz steht, ist die Straße davor einspurig. Quelle: Feliks Todtmann

Zu DDR-Zeiten führte hier eine Kopfsteinpflasterstraße durch, der Verkehr hielt sich in Grenzen, Fußgänger benutzen die Sandwege zu beiden Seiten. Als die Straße An der Wublitz in den 1990-er Jahren saniert und zur Landesstraße ausgebaut wurde, wurde es plötzlich eng. Die Straße bekam neue, breitere Bürgersteige auf beiden Seiten. Weil diesseits der Fahrbahn Wohnhäuser standen, und jenseits das alte Zollhaus, wurde die Straße kurzerhand verengt. Eine einzelne Ampel auf einem der Grundstücke gab es damals nicht.

Einer trage des anderen Schuld

Wer herausfinden will, wann und warum die Ampel auf Thorsten P.s Grundstück aufgestellt wurde, begibt sich auf eine Reise durch die Wirren deutscher Verkehrsbürokratie. Nachfrage beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, der zuständig ist für den Bau und den Unterhalt von Landesstraßen. Sie werde sich melden, sobald die Informationen vorliegen, erklärt eine Sprecherin der Behörde. Nach einigen Wochen ohne Antwort erklärt die Pressestelle telefonisch, für Ampelanlagen sei man gar nicht zuständig. Das falle in den Zuständigkeitsbereich der Kommune, in diesem Fall der Stadt Werder (Havel).

Doch dort will man von der einzigartigen Ampel zunächst nichts wissen. Ja, es sei zwar korrekt, dass einige große Kommunen in Brandenburg vor Jahren einen Teil der Aufgaben der Kreisverkehrsämter übernommen haben, sagt Werders Pressesprecher Henry Klix. Werder übernahm zum Beispiel 2008 die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark. „Die Entscheidung zu der betreffenden Ampelregelung wurde vor dieser Zeit, vermutlich durch das Verkehrsamt des Landkreises, getroffen“, sagt Klix.

Vor der Ampel gab es keine Probleme

Potsdam-Mittelmarks Pressesprecherin, Andrea Metzler, wiederum ist ratlos. Die Kreisverwaltung könne in ihren Akten nichts zu der konkreten Ampel finden, sagt sie auf Anfrage und verweist zurück auf die Stadt Werder. Auch wenn die Ampel vor 2008 aufgestellt wurde, „wurden mit Übernahme durch die Stadt Werder sämtliche Unterlagen zur Festbeschilderung an die Stadt übergeben.“

Zwölf Jahre dauere es, bis die Ampel aufgestellt wurde, sagt Thorsten P. Davor habe er keine Probleme bei der Ausfahrt gehabt. Quelle: Feliks Todtmann

Nach längerer Recherche und mehrere Wochen nach der ersten Anfrage tauchen tatsächlich aus den Tiefen des Aktenarchivs der Stadt Werder zwei Dokumente auf: Eine Anordnung zur „Errichtung der betreffenden Lichtsignalanlage an beiden Seiten der Straßeneinengung aus Gründen der Sicherheit und Ordnung“ vom 11. April 1994 und ein Baubesprechungsprotokoll vom 25. November 1999. Darin findet sich ein „Auftrag für die Beantragung eines „Lichtpunkts“ an einer Grundstückszufahrt“ beim Amt für Verkehrswesen. Der Grund: Das Ampelsignal soll für die „Benutzer der Grundstückseinfahrt ersichtlich“ werden. Diese Auffassung vertrete die Stadt bis heute, sagt Pressesprecher Henry Klix.

Mit der Ampel arrangiert

Laut Thorsten P. dauert es von da an noch einmal sieben Jahre, bis die Ampel 2006 tatsächlich aufgestellt wird. Zwölf Jahre, nachdem die Straße verengt wurde. Bis dahin, sagt er, habe er eigentlich keine Probleme gehabt. Er sei genauso auf die L 902 gefahren, wie heute auch. Sein Urteil ist deutlich: „Das ist der größte Behördenschwachsinn, den es gibt.“ Mittlerweile hat sich Thorsten P. mit „seiner“ Ampel arrangiert. Heute könne er darüber lachen, sagt er, während er in sein Auto steigt. Er würde sich nur wünschen, dass die Schaltphasen geändert werden, damit er nicht gezwungen sei, bei rot zu fahren und gibt Gas. Den Knopf hat er nicht gedrückt.

Von Feliks Todtmann