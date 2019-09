Einwohnerversammlung zum RAW

Südliche Innenstadt

Der aktuelle Stand des geplanten Innovationszentrums auf dem östlichen Gelände des einstigen Reichbahnausbesserungswerkes (RAW) soll am Mittwoch, 25. September, auf einer Einwohnerversammlung im Humboldt-Gymnasium, Heinrich-Mann-Allee 103, vorgestellt werden. In der Veranstaltung mit Baudezernent Bernd Rubel (parteilos) würden „der weitere Prozess erörtert und mögliche Auswirkungen des Bauvorhabens betrachtet“, so die Stadt. Beginn ist um 18 Uhr.

Das RAW-Projekt war zunächst wegen seiner architektonischen Dimension umstritten. Die denkmalgeschützte Neue Halle sollte demnach mit einem gewaltigen Neubauriegel überspannt werden. Mittlerweile hat der Investor den Entwurf abgespeckt. Kritiker fürchten zudem eine beschleunigte Gentrifizierung im Umfeld des Innovationszentrums, in dem mehr als 1000 neue Arbeitsplätze entstehen sollen.

Die Durchführung einer Einwohnerversammlung ist vom Hauptausschuss im Frühjahr auf Antrag der Grünen beschlossen worden. Themensetzung laut Beschluss: soziale Auswirkungen des Projekts auf Mietentwicklung und Siedlungsstruktur; Auswirkungen auf den Verkehr; Inanspruchnahme der vorhandenen sozialen Infrastruktur; bauliche Veränderungen entlang der Friedrich-Engels-Straße.

Mehr zum RAW-Neubau:

>>> So groß wird der RAW-Neubau

>>> Neue Entwürfe für den RAW-Neubau

>>> Geheimnis gelüftet: Jetzt spricht der Investor

Von Volker Oelschläger