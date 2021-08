Stern/Drewitz/Kirchsteigfeld

Die Einzelhandels-Kaufkraft je Einwohner ist in keinem anderen Potsdamer Postleitzahlenbezirk so gering wie bei der 14480 mit Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld. 2019 lag der vom Marktforschungsinstitut GfK ermittelte Index für diese drei Viertel bei 95,1. Zum Vergleich: Der Höchstwert hatte mit 104,0 der Postleitzahlenbezirk 14476 mit den 2003 eingemeindeten nördlichen Ortsteilen.

Ganz anders verhält es sich beim Einzelhandels-Umsatz je Einwohner. Da lag die 14480 im Jahr 2019 mit einem Index-Wert von 169 an zweiter Stelle hinter dem Innenstadt-Bezirk 14467 mit 216 Punkten. Die übrigen sechs Postleitzahlenbezirke rangierten unter „ferner liefen“ – zwischen 52,2 im Bezirk 14478 (Schlaatz und Waldstadt) und 86,4 im Bezirk 14473 (Teltower Vorstadt und Südliche Innenstadt mit dem Potsdam-Center).

Fünftgrößte Shopping-Mall des Landes

Richtfest für das Stern-Center im März 1996. Quelle: Christel Köster

Grund für den scheinbaren Widerspruch von vergleichsweise geringer Kaufkraft im Quartier und ganz erheblichen Einzelhandelsumsätzen ist das im Oktober 1996 auf einer Industriebrache an der Nutheschnellstraße eröffnete Stern-Center – mit aktuell 88 Geschäften das größte Einkaufszentrum der Landeshauptstadt, mit 35.000 Quadratmetern Verkaufsfläche die fünftgrößte Shopping-Mall im Land Brandenburg, am Standort flankiert von den Einrichtungshäusern Porta und Möbelboss.

Eine weitere Index-Zahl belegt die Sogwirkung des Einzelhandelsriesen: Die sogenannte Einzelhandels-Zentralität zeigt mit Werten über bzw. unter 100 an, ob Kaufkraft zu- oder abfließt. Auch hier stand der Postleitzahlenbezirk 14480 mit einem starken Wert von 177,8 an zweiter Stelle hinter dem Innenstadt-Bezirk 14467 mit 215,7.

Den größten Kaufkraft-Abfluss in Potsdam verzeichneten die GfK-Statistiker 2019 mit einem Wert 54,4 im Bezirk 14478 mit Schlaatz und Waldstadt, mit 54,7 dicht gefolgt vom Postleitzahlenbezirk 14469 mit der Nauener und der Jägervorstadt sowie dem Bornstedter Feld.

Wichtigste Entscheidung für den Süden

Der Bau des Stern-Centers und des nahen Kirchsteigfeldes waren die wichtigsten und bis heute nachhaltigen Entscheidungen, die in der Nachwendezeit für die Entwicklung des Potsdamer Südens getroffen wurden.

Mitte der 1980er Jahre war das Gelände des heutigen Stern-Centers an der Gerlachstraße zwischen Stern und dem gerade wachsenden Nebauviertel Drewitz für die Lebensmittelindustrie erschlossen worden. 1988 eröffnete dort eine Großbäckerei, 1989 ein Milchhof. Kurz nach der Privatisierung an Schlüter und Schöller machten beide Betriebe in den frühen 1990er Jahren dicht.

Brotfabrik – die größte Partyhalle der Stadt

Zufahrt zur Brotfabrik Drewitz im April 1989. Quelle: Annelies Jentsch

Die Ruine der Brotfabrik erlebte Mitte der 1990er Jahre ein kurzes Intermezzo als größtes Potsdamer Kulturzentrum mit Techno-Partys mit Marusha und Westbam, Rockkonzerten mit H-Bloxx, Keimzeit oder Seelig und Konzerten der damaligen Brandenburgischen Philharmonie Potsdam.

Am Abend kamen bis zu 5000 Gäste. Veranstalter war der Lindepark e.V., der den Betrieb in seinem Babelsberger Stammhaus seinerzeit sanierungsbedingt für längere Zeit ruhen lassen musste.

Die Errichtung des Stern-Centers gleich nebenan war nicht unumstritten, wie sich der langjährige Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg erinnert. Kritiker hätten den Bau eines Einkaufsmagneten auf der grünen Wiese moniert, wie das in der Nachwendezeit in vielen ostdeutschen Orten der Fall war.

Er habe dagegengehalten, dass dieses Einkaufszentrum inmitten von drei der größten Wohngebiete der Landeshauptstadt mit allein mehr als 30.000 Einwohnern stehen würde.

Innenstadt-Handel bricht um 40 Prozent ein

Menschengedränge am Eröffnungstag im Stern-Center. Quelle: Christel Köster

Dennoch sahen die Stadtplaner reale Gefahren für den labilen Innenstadthandel, der erst mit Eröffnung des Karstadt-Kaufhauses im März 2005 an Vitalität und Kraft gewinnen sollte. Tatsächlich strömten am 24. Oktober 1996 120.000 Menschen zur Eröffnung ins Stern-Center. Der Umsatz der Innenstadt-Händler brach danach um 40 Prozent ein.

Dabei lief das Stern-Center mit zur Eröffnung 85 Geschäften auf 35.000 Quadratmetern Verkaufsfläche gerade einmal auf halber Kraft. Die Erweiterungsoption stand für den Tag, an dem die Innenstadt sich behaupten kann. Doch das Stern-Center blieb ein gebändigter Riese: 2015 kam die Absage des Managements zu allen Erweiterungsplänen.

Zum Vergleich: Das A10-Center in Wildau und der Kaufpark Eiche in Ahrensfelde haben als Brandenburgs größte Malls mit 66.000 bzw. 55.900 Quadratmetern jeweils fast doppelt so viel Verkaufsfläche.

Porta – ein Überraschungscoup der Linken

Stillgelegte Brotfabrik im April 1994. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Brotfabrik blieb noch lange eine Brache. Geraume Zeit diskutierte man für dort die Errichtung eines Freizeitbades. Die Absage kam erst mit der Entscheidung für ein Designer-Spaßbad nach Entwürfen des brasilianischen Star-Architekten Oscar Niemeyer am Brauhausberg, das schließlich in abgespeckter Zweck-Architektur als „Blu“ an den Hang gesetzt wurde.

Diskutiert und schließlich abgesagt wurde der Bau eines Hornbach-Baumarktes mit angeschlossener Fußballhalle. Auch eine Filiale des schwedischen Möbelriesen Ikea war im Gespräch.

Die krachende Überraschung kam im Mai 2007, als Porta-Geschäftsführer Kurt Jox ausgerechnet auf einem „Rathausreport“-Frühschoppen der damaligen PDS im Bürgerhaus „Sternzeichen“ bekannt gab, dass sein Unternehmen auf der Brache ein Möbelhaus errichten will – einer der verblüffendsten kommunalpolitischen Coups der heutigen Linken.

Möbelhäuser wirbeln Einzelhandel auf

Im Mai 2007 präsentiert PDS-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg gemeinsam mit den Porta-Besitzern Birgit Gärtner und Achim Fahrenkamp eine Animation des geplanten Möbelhauses. Quelle: Christel Köster

Die Offerte aus Ost-Westfalen kam für das SPD-geführte Rathaus absolut überraschend. Ende August 2008 eröffneten Porta und Möbelboss.

Seit 2008 fließen die Werte der GfK-Analysten zum Einzelhandel in den statistischen Jahresbericht der Landeshauptstadt ein. Deshalb ist nachlesbar, welches wirtschaftliche Beben allein der Start dieser Möbelhäuser auslösten: Der Indexwert für den Einzelhandelsumsatz pro Einwohner stieg im Postleitzahlenbezirk 14480 sprunghaft von 125,1 im Jahr 2018 auf 141,7 im Jahr 2019, 2ährend er im Innenstadt-Bezirk 14467 im selben Zeitraum von 188,3 auf 177,6 absackte.

Von Volker Oelschläger