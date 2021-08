Einzigartige Balzgesellschaft: Naturkundemuseum Potsdam öffnet neuen Vogelsaal 

Potsdam

Ein neuer Vogelsaal ist seit Dienstag im ersten Obergeschoss des Naturkundemuseums Potsdam zu erkunden. Er bildet einen neuen Teil der Dauerausstellung „Tierwelt Brandenburgs – Artenvielfalt einst und heute“. „Mit dem Vogelsaal wollen wir eine bisher so in unserem Hause nicht präsentierte Artenvielfalt der Kulturlandschaft zeigen“, sagt Museumsdirektor Jobst Pfaender.

Balz der Großtrappe

Das Highlight der dargestellten 25 Vogelarten ist die nachgebildete Balz der Großtrappe auf einer Frühblüher-Wiese. Die Szene ist laut Präparator und Vitrinengestalter Christian Blumenstein in dieser Darstellungsform, mit neun Präparaten, einzigartig in ganz Deutschland. „Nur durch eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Naturschutzinstitutionen ist es möglich, an solch wertvolle Totfunde zu gelangen. Wir sind vor allem den Staatlichen Vogelschutzwarten Buckow und Baitz zu großem Dank verpflichtet“, sagt Blumenstein.

Ein Erlebnis für die Sinne

„In der interaktiven Ausstellung sorgen unter anderem hauseigen produzierte Kurzfilme sowie Spiele zum Thema Vogeleier und Vogelstimmen für Abwechslung im Sinne der Umweltbildung“, erklärt Ina Pokorny, Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Naturkundemuseums Potsdam. Zusätzlich gibt es etwas auf die Ohren. Auf ihrer Entdeckungstour durch den Vogelsaal begleitet die Besucher eine Geräuschkulisse aus Vogelstimmen in Endlosschleife. Auch das ist eine Prämiere im Haus.

Regionale Tierwelt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Fertigstellung des Vogelsaals habe ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Das sei allerdings nicht nur auf Verzögerungen durch die Pandemie zurückzuführen. Die Pflanzenpräparation beispielsweise ist saisonabhängig. Da der Vogelsaal den Vegetationszyklus abbildet, kann nur dementsprechend präpariert werden.

Außerdem wurden die Fotohintergründe speziell für die Ausstellung aufgenommen und fertiggestellt, die Vitrinenkulisse eigenständig entworfen und die Infotexte von dem Team auf Englisch übersetzt. Es gab dennoch Phasen, in denen Corona auf die Stimmung drückte: „Es kratzt an der Arbeitsmoral, wenn man nicht weiß, ob, wann und wie lange man das Museum wieder öffnen kann“, erläutert Direktor Pfaender.

Naturkundemuseen sind krisensicher

Naturkundemuseen gehe es im Vergleich zu anderen kulturellen Einrichtungen allerdings gut, sie seien die meistbesuchten Museen. „Tiere gehen immer“, erklärt Blumenstein. Besonders für Familien oder als eine Art Einstieg in die Kulturszene, seien die Museen besonders attraktiv und dadurch krisensicher. „Es hilft der gesamten Kulturszene. Wenn man einmal im Museum war, ist die Schwelle nicht so hoch, nochmal in ein Museum zu gehen“, fügt Kuratorin Pokorny hinzu. Sie sehe das Haus als Familienmuseum. Es verzeichnet rund 25 000 Besucher im Jahr. „Andere Einrichtungen haben viel mehr Lobby, obwohl sie weniger Besucher haben“, kritisiert der Präparator.

„Wir möchten besonders Kinder und Jugendliche für ökologische Nachhaltigkeit sensibilisieren. Mit dem Bau eines modernen Vogelsaals bietet das Naturkundemuseum dafür eine weitere geeignete Plattform“, sagt die Kulturbeigeordnete Noosha Aubel. Viele der ausgestellten Vogelarten seien bedrohte Vögel. Rückläufig ist jede einzelne Art. Schautafeln erklären nicht nur die Tiere selbst und ihre Lebensweise, sondern auch den Einfluss der Landwirtschaft und damit verbundene Lebensraumveränderung.

Foto-Hintergründe lassen die Ausstellung lebensecht wirken. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die dargestellte Wiesenbrüter-Vogelgemeinschaft gehöre zu den meist gefährdeten in Deutschland. Ziel sei es jedoch nicht, dies durch abschreckende Ausstellungen zu zeigen. Nur über Ästhetik und liebevoll gestaltete Räume könne der Umweltbildungsauftrag erfüllt werden „Naturkundemuseen sind die einzigen Einrichtungen, die zum Verweilen an einem Präparat einladen“, sagt Blumenstein.

Unter dem Servicetelefon 0331 289-6707 können Museumsgäste ein Besucherzeitfenster reservieren. Das Haus ist dann für zwei Stunden jeweils ab 9, 11, 13 oder 15 Uhr zu besuchen. Der Eintritt ist bis 30 Minuten nach Beginn des Zeitfensters möglich.

Von Naomi Gyapong