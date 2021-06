Potsdam

Das Eismonopol im Volkspark soll fallen. Eine deutliche Mehrheit der Stadtverordneten folgte am Mittwochabend einem Antrag der Fraktion Die Andere, die kritisiert hatte, dass gastronomische Pächter gezwungen sind, Speiseeis der Marke Langnese zu verkaufen.

Laut Antrag der Anderen soll der Oberbürgermeister auch in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter in den städtischen Betrieben beauftragt werden, „dafür zu sorgen, dass keine Verträge mehr abgeschlossen oder verlängert werden, die die Pächter im Buga-Volkspark verpflichten, nur noch Eis der Marke Langnese oder einer anderen Firma zu verkaufen“.

Die Stadt hatte in einer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion bestätigt, dass die Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH im Rahmen einer Konzessionsvergabe einen Vertrag mit Unilever Deutschland und Chefs Culinar Nord über den Vertrieb von Langnese-Eis geschlossen haben. Dieser Rahmenvertrag untersage auch den im Volkspark tätigen Pächtern bis zum Ende 2021, Eissorten anderer Marken zu verkaufen. Sie können daher die Produkte nicht selbst aussuchen und regional hergestellte Eissorten anbieten.

Eine WWF-Studie kritisiere Langnese und andere Eishersteller wegen der Verwendung nicht zertifizierter Rohstoffe und wegen umweltschädlichen Importen aus Übersee, so die Andere. Laut Carsten Linke (Andere) stehen in den nächsten Wochen erneut Vertragsverhandlungen zwischen Entwicklungsträger und den Lebensmittelkonzernen über eine Verlängerung an. Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) fragte, wie der Vertrag mit dem Monopolisten zustande gekommen ist und welche Vorteile der Entwicklungsträger davon habe. Er bekam keine Antwort.

Von Peter Degener