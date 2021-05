Berliner Vorstadt

Das Brandenburger Schleppschiff „Prof. Otto Lidenbrock“ ist an seinem Liegeplatz vor dem Hans-Otto-Theater von Randalierern angegriffen, beschädigt und verwüstet worden. Nach Angaben des Miteigentümers Aaron Bolt hat sich die Tat in der Nacht zum vergangenen Samstag ereignet.

Die Folgen wurden durch eine Patrouille der Wasserschutzpolizei entdeckt, offenbar, weil mehrere Feuerlöscher auf dem Deck herumlagen. Die stammten aber nicht vom Eisbrecher selbst, wie Bolt der Märkischen Allgemeinen Zeitung sagte.

Wieder eine schlimme Nachricht

Er wurde am Samstag um 10.08 Uhr von der Polizei angerufen und eilte sofort zum Liegeplatz neben dem Theaterschiff „Sturmvogel“, über dessen Deck die Täter auf den Eisbrecher gekommen sein müssen. Weil Bolt zur Vermeidung von teuren Aufbruchschäden eine Tür auf der Wasserseite unverschlossen gelassen hatte, kamen die Randalierer auch ins Schiff. Sie durchwühlten das Fahrerhaus und verwüsteten die tiefer liegende Messe des Vorschiffes.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gestohlen wurde offenbar nichts, doch die Schäden sind enorm. Mit schweren Gegenständen, vermutlich den Feuerlöschern, wurden mehrere Scheiben des Fahrerhauses eingeschlagen, doch das Sicherheitsverbundglas, wie es das auch in Eisenbahnwaggons des Peresonenverkehrs gibt, splitterte nur; es brach nicht ein. Außerdem wurden mit Fettstiften so genannte Tags an die Scheiben geschmiert.

Zur Galerie Der Mitte Februar in Potsdam vor dem Untergang gerettete Brandenburger Schlepper und Eisbrecher „Prof. Otto Lidenbrock“ wurde am Wochenende von Randalierern schwer beschädigt und innen verwüstet.

„Das ist pure Zerstörungswut“, sagte Bolt der MAZ. Wie hoch der Schaden ist, kann er noch nicht beziffern. Er wird aber die Scheiben des Fahrerhauses erst austauschen müssen, ehe er das Schiff zur Reparaturwerk nach Genthin fahren kann, sonst hat er keine Sicht. Fahrfähig wäre der Schlepper, doch weil er schon 117 Jahre alt ist und die Scheiben aus DDR-Zeiten stammen, dürfte die Reparatur schwer werden und sehr lange dauern.

Von Rainer Schüler