Eisenhart-Grundschule in Potsdam: Filiale wird ein Jahr später fertig

Innenstadt

Die Erweiterung der innerstädtischen Eisenhart-Grundschule wird sich um ein Jahr verzögern. das haben die Stadtverwaltung und der Kommunale Immobilien-Service (Kis) am Mittwoch mitgeteilt. Eigentlich hätte die geplante Zweigstelle der Schule schon in diesem Sommer fertiggestellt werden sollen.

Schulfiliale an der Gutenbergstraße

Die Eisenhart-Grundschule in der Kurfürstenstraße wurde als zu klein wahrgenommen, auch insgesamt gilt die Innenstadt als Bereich mit zu wenigen Grundschulplätzen. Der Plan der Stadt Potsdam als Schulträger hatte vorgesehen, die Eisenhart-Schule übergangsweise mehr Klassen zu beschulen lassen als ursprünglich vorgesehen – dafür aber reichten die Gebäudekapazitäten nicht aus. An dieser Stelle sollte die Zweigstelle aushelfen, ein nur wenige hundert Meter entfernter sanierungsbedürftiger Altbau an der Kreuzung Gutenbergstraße/Hebbelstraße.

„Beginnend mit dem kommenden Schuljahr wird der Unterrichtsbetrieb für die ersten und zweiten Klassen in der Gutenbergstraße 67 stattfinden. Auch die Essenversorgung erfolgt vor Ort. Der Sportunterricht wird in den Sportanlagen in der Kurfürstenstraße durchgeführt.“ beschreibt die Eisenhart-Schule das Vorgehen auf ihrer Homepage. Nun aber sollen, so die Begründung der Verwaltung, zu wenige Anmeldungen für die zuvor stark nachgefragte Schule eingegangen sein – die zusätzliche Kapazität werde also nicht benötigt. Die Rede ist von 52 Erst- zwei Zweitwünschen.

Positive Aspekte für jüngere Kinder

Die Schule selbst hatte in der unkonventionellen Filiallösung durchaus positive Aspekte gefunden: „Mit der Einschulung am Standort Gutenbergstraße können die jüngsten Schulkinder ihre Schulzeit in einer sehr ruhigen Lernumgebung mit nur wenigen Schülern beginnen.“ Angedacht sind zwölf Klassenzimmer und zwei Fachkabinette für Musik und Kunst sowie den naturwissenschaftlichen Unterricht; das Projekt war mit Kosten von 4,1 Millionen Euro veranschlagt worden.

Unabhängig von der Frage nach der tatsächlich benötigten Kapazität hat es bei der Sanierung des schon mehrfach als Schulgebäude genutzten und auch als Filmkulisse bekannten Gebäudes auch bauliche Verzögerungen gegeben. Schadstoffbefunde im Gebäude und Probleme mit der Statik hätten, so die Mitteilung von Verwaltung und Kis, die Fertigstellung des Schulgebäudes ohnehin mindestens bis in den Winter verzögert – und damit wohl einen Unterrichtsbeginn zum neuen Schuljahr unmöglich gemacht.

Von Saskia Kirf