Im Wohnzimmer von Erika und Dieter Lorenz im Potsdamer Brunnenviertel stehen opulente Blumensträuße zwischen der umfangreichen erzgebirgischen Weihnachtsdekoration. Nur vier Tage nach Weihnachten, am 28.Dezember, haben die beiden ihren 65. Hochzeitstag gefeiert.

Jubiläum im kleinen Kreis

Eine richtige Feier konnte das wie bei vielen Jubilaren im Jahr 2020 nicht sein. Die ältere Tochter Claudia, die in Potsdam lebt, war mit ihren zwei Töchtern da. „Wir haben ganz viel darüber geredet, wie das an diesem Tag vor 65 Jahren gewesen ist“, erzählt der 88-Jährige. Bei seinen Eltern im Erzgebirge habe man damals gefeiert. Seine Mutter und Erikas Großmutter kochten für alle, das junge Paar war vorher noch nach Freiberg gefahren, um den Wein für das Festmahl einzukaufen.

Warum das junge Paar sich gerade den unwirtlichen Dezember für eine Hochzeit ausgesucht hat, können weder Erika noch Dieter heute so richtig erklären. Dass sie zusammengehören, war jedoch schon lange vorher klar. Erika war 15 Jahre alt als sie den Bäckergesellen Dieter aus dem erzgebirgischen Nachbarort kennenlernte. Der blieb allerdings nicht lange Bäcker. Sein Vater – selbst Lehrer – machte ihn auf eine Anzeige aufmerksam, in der Berufsschullehrer gesucht wurden. „Ich bin gern zur Schule gegangen und hätte noch mehr lernen wollen“, erinnert sich Lorenz. So mancher Bombenalarm habe damals die Schulstunden verkürzt. „Warum also nicht selbst Lehrer werden?“

Entscheidung: Rügen oder „Potzdam“?

Für ein Jahr ging der künftige Lehrer nach Leipzig. Erika blieb allein zurück im Erzgebirge. Es sollte nicht das einzige Mal sein, dass ihr Dieter anderenorts die Schulbank drückt. Nach dem Studium stellten ihn die Absolventenlenker vor die Wahl: Bergen auf Rügen oder Potsdam. Der Inselort kam nicht in Frage – einfach zu weit weg vom Erzgebirge. Also Potsdam. „Ich kannte die Stadt nicht und habe sie mit Z geschrieben“, sagt der Senior und lacht über seinen Fauxpas.

1953 bezog der Neulehrer eine kleine Unterkunft in Caputh und startete sein zweites Berufsleben an der Berufsschule für Landwirtschaft, Gartenbau und Fortwirtschaft. An den Wochenenden war entweder er auf dem Weg ins Erzgebirge oder sie nach Potsdam. „Vielleicht“, schmunzelt Lorenz, „trügt mich die Erinnerung aber Zugverspätungen gab es damals nicht.“ Ewig pendeln war dennoch keine Option und so folgte Erika ihrem Dieter schon bald nach Potsdam und fand eine Arbeit als Serviererin in Neu Fahrland. Dort wohnte sie auch. Erst 1959 bezog das Paar eine gemeinsame Genossenschaftswohnung im Brunnenviertel. Sie ist noch heute ihr Zuhause.

Ende der 50er Jahre ging Lorenz noch einmal für ein Jahr nach Leipzig, um die Reifeprüfung nachzuholen – Voraussetzung für ein geplantes Fernstudium an der TU Dresden. Seine Erika wechselte in ein großes Betriebsrestaurant, dessen Küchenleiterin sie später werden sollte.

Die einzige Möglichkeit war ein Telegramm

„Wir hatten alles“, beschreibt Lorenz diese Zeit, „uns erfüllende Berufe, eine schöne Wohnung, gute Freunde, sogar einen Trabant. Aber wir bekamen keine Kinder.“ Das Paar entschloss sich, ein Kind zu adoptieren.

Jede Familie kann sicher besondere Geschichten erzählen über die Geburt des ersten Kindes oder den Tag als ein adoptiertes Kind zu ihnen kam. Bei den Lorenzens passierte das Außergewöhnliche kurz davor. Sie waren im Sommer 1968 auf Rundreise in der Tschechoslowakei und besuchten dort auch langjährige Freunde. Bei ihrer Ankunft war dort ein Brief für sie angekommen aus Potsdam vom zuständigen Amt. Man hätte ein Kind für sie. Sie müssten sich schnell entscheiden.

Genau an diesem Tag marschierten die sowjetischen Truppen in der Tschechoslowakei ein, um den Prager Frühling niederzuschlagen. Telefonieren nach Potsdam ging nicht mehr. Ein Brief wäre zu lange unterwegs gewesen. Das einzige funktionierende Kommunikationsmittel war ein Telegramm. Es bestand aus drei Worten, inklusive Tippfehler. „Kind wird genimmen“ stand darin.

Erinnerungen per Hand aufgeschrieben

Dieses Telegramm haben die Eltern heute noch. Es hat seinen festen Platz in der großen Sammlung von Erinnerungen, die Dieter Lorenz seit etwa sechs Jahren zusammenträgt. In seiner wunderschönen ebenmäßigen und sehr kleinen Handschrift hat er auf Din-A4-Blättern damals begonnen, seine Kindheit und sein Arbeitsleben aufzuschreiben. „Von meiner Familie habe ich fast keine Erinnerungen und ich kann niemanden mehr fragen. Das ärgert mich. Für meine Kinder soll das mal anders sein“, erklärt Lorenz.

Viele Erinnerungen kämen ihm erst beim Schreiben und noch heute setze er sich regelmäßig hin und mache Notizen, wenn ihm etwas neues vom Alten einfiele. Da sich das in das Bisherige, akribisch Sortierte nicht mehr einfügen lasse, notiert er es unter der allgemeinen Überschrift „Erinnerungen“.

Sieben Bände der Erinnerungen

Tochter Claudia – das adoptierte Baby aus dem Jahr 1968 – hat ihren Vater erstmals zu seinem 85. Geburtstag mit dessen professionell gebundenen Erinnerungen überrascht. Sieben solcher Bände sind es inzwischen.

Sie erzählen davon, dass Erika Lorenz mit 38 Jahren doch noch ein eigenes Kind, Tochter Anja, zur Welt gebracht hat. Man erfährt, dass Dieter Lorenz nach 15 Jahren als Lehrer in die Stadtverwaltung wechselte. Dort war er anfangs als Referent später als Leiter für die Berufsausbildung zuständig. 15 Schulen und zehn Wohnheime gehörten zu seinem Verantwortungsbereich. Nach der Wende unterstützte er den Aufbau der Berufsberatung beim Arbeitsamt. Wer in den Büchern blättert, findet neben den vielen handschriftlichen Erinnerungen und Bildern aus dem Berufsleben des Paares die Hochzeitsfotos der Töchter sowie Baby- und Schulabschlussfotos der vier Enkelkinder.

Die richtige Feier, wie damals zur Diamantenen Hochzeit im Alten Land, da sind sich beide Jubilare sicher, wird nachgeholt. Im Frühling oder Sommer feiere es sich ohnehin viel schöner stimmen sie überein.

Von Elvira Minack