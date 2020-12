„Eisheilige Nacht“ von Subway to Sally 2020 in komplett anderem Kleid

Potsdam

Bodenski hat den Garten geharkt, die Blumen gestreichelt, er hat den Keller entstaubt und den Boden unterm Dach sortiert – denn Bodenski war ein freier Mann. Zum ersten Mal seit 25 Jahren. Damals fing er an mit der Berufsmusik, in einer Branche, die viele Kalorien frisst, wo der Bizeps wächst und sich die Stimme in den Keller gräbt: Heavy-Metal ist die Zunft, in der mit Schweiß bezahlt wird. Und wo niemand unter seinem bürgerlichen Namen spielt.

So ist aus Michael Boden, 55 Jahre, allmählich Bodenski geworden. Ein Mann, der reden und nachdenken kann, der Germanistik studiert hat – und der sich fragte, als Garten, Keller und Dachboden geordnet waren, warum er dieses Jahr kein Buch geschrieben hat.

Die Zeit hätte gereicht. Denn mit Subway to Sally, seiner Band aus Potsdam, hat er 2020 kein einziges Konzert gegeben. Sie wollten dieses Jahr im Frühling auf Tournee, haben sie auf Herbst verschoben, dann auf den nächsten Frühling. Und sagten sie nun ab. „Wir haben die Monate damit verbracht, die Krise zu verwalten“, resümiert Bodenski.

Seit elf Jahren spielt „Subway to Sally“ die „Eisheilige Nacht“

Die Jahre kriegen auf den letzten Metern einen Stempel, ein Brandmal, das ist guter Brauch bei Subway to Sally. Seit elf Jahren spielen sie ihre „Eisheilige Nacht“, immer am 30. Dezember, zusammen mit befreundeten Musikern. Eigentlich in der Potsdamer Metropolishalle, doch in diesem Jahr ist das nicht möglich. Weil ein Jahr ohne „Eisheilige Nacht“ aber „wie Weihnachten ohne Tannenbaum ist“, so sieht es jedenfalls Bodenski, haben sie einen Ausweg gefunden, den auch andere Bands beschreiten: Sie treten online auf.

„Es wird eine Mischung aus ,Sing my Song’ und MTV unplugged“, erklärt Bodenski, Gründer und Gitarrist der Band. Es gibt keine „Guckkastenoptik“, sagt er, „wir tun nicht so, als spielen wir für ein imaginäres Publikum.“ Es ähnelt, wenn man ihm zuhört, eher einem Stelldichein, „wir werden im Kreis musizieren, halten den notwendigen Abstand, die Kameras laufen um uns herum.“ Und später nehmen sie die Fans mit an die Bar. Auch das leider nur virtuell.

Bodenski (Michael Boden), Gitarrist und Texter der Potsdamer Band Subway to Sally

Doch Bodenski muss jetzt eine Krankenakte zücken. Denn der Kandidatenkreis der Musiker, die ungezwungen miteinander spielen, ist groß. Einige von ihnen schickten kurz vor der Konzert-Aufzeichnung, die am 10. Dezember stattfand, Protokolle größerer und kleinerer Katastrophen. Drei Gastbands waren eingeladen, um die eigenen Songs und jene der anderen zu spielen. „Die Branche feiert sich in diesen Nächten selbst, wir versichern einander der Freundschaft“, erklärt Bodenski.

Feuerschwanz, Lord und Joachim Witt werden zugeschaltet

Wer also abgesagt hatte: Der Sänger von Feuerschwanz, einer Band, die Bodenski mit „Dark, Gothic und Industrial“ umreißt. Der Mann sei Downhill gefahren, eine rabiate Form des Radsports, sei gestürzt und habe sich den Arm gebrochen. Auch der Sänger von Lord of the Lost konnte nicht erscheinen, sein Kind hatte in der Kita eine „Corona-Begegnung“, erzählt Bodenski, nun liegen Frau und Kind mit Fieber im Bett. Und letztlich fehlte auch Joachim Witt, „er war in Quarantäne“. Doch weil die „Eisheilige Nacht“ ein Fest der Solidarität ist, „haben wir niemanden fallengelassen“ – jeder der fehlenden Kollegen wurde per Video zugeschaltet, als Bild im Bild.

Den Auftritt haben sie von der Metropolishalle in den Potsdamer Lindenpark verlegt. „Dort ist unser emotionales Zentrum“, sagt Bodenski, „dort hat für uns als Band alles begonnen, wir haben dort gespielt, bis wir aus dem Saal herausgewachsen sind.“

Im Potsdamer Lindenpark ging es los

Der Lindenpark war „sehr, sehr froh“, als die Anfrage von Subway kam, erzählt Bodenski, „es gab eine Euphorie im Haus“, denn auch der Lindenpark hatte in diesem Jahr fast nichts zu tun, weil er die Türen schließen musste. „Wir haben die Crew, die Technik und die Lichtanlage des Hauses übernommen.“ Um die Aufzeichnung zu sehen, kann man auf der Homepage der „Eisheiligen Nacht“ ein Ticket kaufen, für 15 Euro hat man Zugang zum Stream, der vom 25. bis 31. Dezember zu sehen ist. Wer die Band darüber hinaus unterstützen will, kann Ticket samt Fan-Shirt für 50 Euro und alles zusammen plus namentlicher Nennung mit Bild auf der Wall of Fame für 70 Euro erwerben.

Sind Subway to Sally auf diese Gelder angewiesen in dem Jahr der Pandemie? „Wir sind seit Jahrzehnten im Geschäft und haben Rücklagen“, sagt Bodenski. Reserven seien auch in guten Zeiten überlebenswichtig: „Einen Gitarristen oder Schlagzeuger kannst du ersetzen, aber wenn der Sänger ausfällt, musst du finanziell gerüstet sein, denn dann bricht die ganze Tour weg.“ Durch solche Weitsicht konnte sich die Band in diesem Jahr einen „Sockelbetrag“ ausschütten. „Es wurde nicht existenzgefährdend für uns.“

Die Nacht als Stream vom 25.-31. Dezember Die Band Subway to Sally wurde 1990 gegründete, ihre Mitglieder kommen aus Potsdam und Brandenburg. Zunächst orientierten sie sich am Folk, später am Metal. Auf dem ersten Album befinden sich vor allem englischsprachige Texte, später kamen lateinische und gälische hinzu. Inzwischen singt die Band fast ausschließlich auf Deutsch. Ihr aktuelles Album „Hey!“ ist 2019 erschienen und stieg in den deutschen Albumcharts bis auf Platz 5. Die „Eisheilige Nacht“ der Band, die seit elf Jahren jeweils am 30. Dezember in Potsdam stattfindet, wurde 2020 im Lindenpark ohne Publikum aufgezeichnet und ist als Stream unter www.eisheiligenacht.com vom 25.-31. Dezember abrufbar. Der Zugang kostet 15 Euro.

Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man in einer Branche arbeitet, die vom Jammern nie etwas gehalten hat. Metal-Musiker verstehen sich als sehr robuste Menschen, die mit Härtefällen umzugehen wissen. Sie schlagen daraus Funken. Denn in ihren Liedern brennt ja immer irgendwo die Welt.

Von Lars Grote