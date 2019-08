Potsdam

Die Überraschung ist dem Investor gelungen. In einer Stadt, in der selten (Bau-)Geheimnisse geheim bleiben, konnte Stephan Knabe, Inhaber der Potsdamer Steuerberatungsgesellschaft Dr. Knabe GmbH, bei der Eröffnung seines neuen Bürogebäudes in der Schiffbauergasse am Samstagnachmittag seinen Coup verkünden: In das Gebäude zieht ein Fitness-Studio ein, aber nicht irgendeines, sondern das erste von Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt.

Flagship-Store für Katarina Witts Studios in Potsdam

Die Eisprinzessin und Medaillengewinnerin der DDR und spätere Star von „Holiday on Ice“ hat sich längst als Fitness-Ratgeberin etabliert – neben vielen anderen geschäftlichen Feldern. Nun baut sie nach MAZ-Informationen eine neue Sportstudiokette mit dem Namen Kurvenstar auf. Den sogenannten Flagship-Store siedelte Katarina Witt in Potsdam an, wo sie auch einen Wohnsitz hat.

Die Eröffnung des Fitness-Studios selbst dauert aber noch ein paar Wochen, war zu erfahren. Geplant ist offenbar der 1. November. Zunächst hat Stephan Knabe sein 6,5 Millionen Euro teures Bauvorhaben in der Schiffbauergasse beendet und kann die neuen Räume mit Havelblick pünktlich zum 90-jährigen Bestehen seines Unternehmens beziehen. Etwa 400 Gäste wurden zur Eröffnungsfeier eingeladen, für die extra die große Wiese vor dem benachbarten VW-Design-Center – blickdicht – abgesperrt wurde.

„Grüner“ Neubau für Kanzlei, Coworking-Spaces und Fitness-Studio

Potsdamer Kanzlei Knabe mit 90-jähriger Geschichte

Die Kanzlei, die Stephan Knabe heute führt, wurde 1928 von Willy Schmädicke gegründet. Am Ende des Zweiten Weltkriegs siedelte er kriegsbedingt nach Trebbin um. Seine Tochter, Rotraud Knabe, trat als „Helfer in Steuersachen“, wie Steuerberater in der DDR hießen, in die Fußstapfen des Vaters. 1992 übernahm sie die Kanzlei endgültig und erweiterte sie. Ihr Sohn Stephan Knabe folgte ihrem Vorbild, studierte an der Uni Potsdam Wirtschaft und Wirtschaftsrecht, wurde 2001 Steuerberater und 2005 Wirtschaftsprüfer. 2011 wurde die Dr. Knabe Rechtsanwaltsgesellschaft gegründet. Im vorigen Jahr legte Stephan Knabe den Grundstein für das neue Gebäude – der bisherige Sitz in der Jägerallee wurde zu klein.

Lange Kontakte zu Katarina Witt

Zu Katarina Witt hat Stephan Knabe schon lang enge Kontakte. Den Fitness-Sektor hatte die frühere Spitzensportlerin zunächst vor allem aus Sicht der Unterhaltungsbranche entdeckt. Seit 1995 setzt sie Eisshow-Produktionen mit ihrer Firma With Witt Sports & Entertainment GmbH um. Selbst ging sie auch immer wieder vor die Kamera. Dieses Jahr war die 53-Jährige etwa in der Sat-1-Show „Dancing on Ice“ zu sehen. 2006 veröffentlichte sie das Beratungsbuch „Gesund und fit“, das Tipps für ein Sportprogramm und die richtige Ernährung gibt.

