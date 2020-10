Innenstadt

Im Brandenburger Landtag ist es am Rande der Einheitsfeierlichkeiten am Sonnabend zu einem kleinen Eklat gekommen: Weil er ein T-Shirt mit der Aufschrift „Lonsdale London against racism and hate“ – Lonsdale London gegen Rassismus und Hass – trug, wurde ein 37-jähriger Potsdamer von Sicherheitskräften aufgefordert, das Parlamentsgebäude zu verlassen.

Der Betroffene zeigt sich verwundert: „Ich habe gemeinsam mit Freunden und mit meiner kleinen Tochter den Landtag besuchen wollen und wurde im Eingangsbereich von einem Sicherheitsmitarbeiter an die Seite gebeten“, schildert er die Situation. „Dann wurde mir gesagt, dass die Aufschrift meines Shirts als politische Botschaft im Landtag nicht erlaubt sei.“ Er selbst sehe die Aussage, sich gegen Rassismus und Hass zu positionieren, nicht als politische Botschaft an. „Das ist doch gesellschaftlicher Grundkonsens, oder sollte es zumindest sein“, sagt der Potsdamer. Gerade angesichts der Innenhof-Ausstellung, die Toleranz, Einheit und Vielfalt fordert, wundert sich der Abgewiesene. „Das ist für mich mindestens fragwürdig, gerade zu diesem Anlass.“

Politische Aussagen im Landtag nicht erwünscht

Der Sprecher des Brandenburger Landtags, Gerold Büchner, will den der MAZ von Zeugen bestätigten Vorfall auf Anfrage nicht bestätigen – ihm sei der konkrete Fall nicht bekannt, so Büchner. „Es gibt die grundsätzliche Regelung, dass politische Werbung im Landtag nicht erlaubt ist, nicht auf Masken, nicht auf Kappen und auch nicht auf T-Shirts“, sagt Büchner. Der Landtag wolle niemanden aufgrund seiner Überzeugungen ausschließen, der Zugang sei daher möglich, wenn politische Aufschriften verdeckt seien, etwa durch eine Jacke. „Aber politische Botschaften sind außerhalb der parlamentarischen Arbeit der Fraktionen nicht zulässig.“

Tatsächlich besagt die Hausordnung des Parlamentsgebäudes: „Die Verwendung von Kennzeichen, die der Würde des Landtags oder von Menschen entgegenstehen, [ist] untersagt. Hierzu gehören Kennzeichen mit verfassungswidrigen, rassistischen, fremdenfeindlichen, gewaltverherrlichenden oder anderen menschenverachtenden Inhalten.“ Die Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre (Linke) will den Vorfall nicht hinnehmen. „Jemanden nicht in den Landtag zu lassen, weil er sichtbar gegen Rassismus einsteht, ist ein Skandal. Ich erwarte, dass das Präsidium dem Vorfall nachgeht und sich dafür entschuldigt“, so Vandre.

Die Marke Lonsdale London stamm aus England. Sie wurde besonders in den 1990er-Jahren von Rechtsextreminsten vereinnahmt – die Marke distanziert sich aber klar von rechtem Gedankengut und unterstützt seit Jahren unter anderem Sportvereine wie den FC Sankt Pauli, den SV Babelsberg 03 und Roter Stern Leipzig, die sich allesamt deutlich gegen rechte Politik positionieren.

