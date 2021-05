Neu Fahrland

Besitzer von Elektroautos in den Ortsteilen ärgern sich. Die Dörfer werden beim Planen von Ladesäulen offenbar gegenüber dem innerstädtischen Bereich massiv benachteiligt. Das sagt die Neu Fahrländer Ortsvorsteherin Carmen Klockow, Stadtverordnete des Bürgerbündnis: „Gerade im ländlichen Raum sind die meisten Verkehrsteilnehmer auf ihr Auto angewiesen, weil das Angebot an Bussen und Straßenbahnen unzureichend ist.“

E-Autos mit weniger Lärm und Abgasen

Die Elektromobilität solle gestärkt werden, sie sei ein wesentlicher Teil eines zukunftsfähigen und umweltverträglichen Verkehrssystems, so Klockow weiter. Verkehrsbedingte Lärm- und Luftschadstoffemissionen könnten so deutlich gesenkt werden. Wichtige Voraussetzung für den Umstieg auf E-Autos sei ein attraktives Angebot an Lademöglichkeiten.

Deshalb will das Bürgerbündnis erreichen, dass jetzt vorrangig die Gebiete der vor Jahren eingemeindeten Ortsteile mit Ladesäulen ausgestattet werden. Ein entsprechender Antrag wurde im Umweltausschuss angenommen.

Die Ladeinfrastruktur, deren Konzept vor mehr als drei Jahren festgelegt wurde, sieht 54 Standorte für Ladesäulen vor – und davon zehn in den eingemeindeten Ortsteilen. Bisher wurden aber nur drei verwirklicht: auf den Park-and-Ride-Parkplätzen an den Bahnhöfen Marquardt und Golm sowie einer in Groß Glienicke.

Der städtische Verkehrsamtsleiter Thomas Schenke sieht den Bedarf dafür im Norden Potsdams nicht. In der Innenstadt liege die Auslastung der Ladesäulen bei 2,7 Ladevorgängen pro Tag. Erst, wenn das auch in den eingemeindeten Ortsteilen so werde, werde man auch dort mehr Ladesäulen einrichten. Es gibt derzeit rund 500 zugelassene E-Autos in der Stadt und rund 50 Ladestationen.

