Potsdam

Elektro- und Hybridautos dürfen in Kulmbach in Oberfranken künftig nicht mehr in der Tiefgarage parken. Das entschied die Stadt in Absprache mit der örtlichen Feuerwehr, wie das Portal infranken.de zuerst berichtete. Eine nachvollziehbare Entscheidung? Die MAZ hat bei der Feuerwehr, dem ADAC und den Tiefgaragenbetreibern in Potsdam nachgefragt wie sie zu diesem Thema stehen und ob solch ein Verbot auch in Potsdam denkbar wäre.

Den Brand eines Elektro- und Hybridautos lasse sich nicht zeitnah löschen. In der Folge würde der Stahlbeton des Parkdecks aufgrund der Hitze nachgeben und vielleicht sogar einstürzten, begründet die Stadt Kulmbach. Aus Sicht der Feuerwehr in Potsdam ist dieses Verbot nur zum Teil nachvollziehbar. Um der Elektromobilität gerecht zu werden, sollte man die Bauvorschriften in Tiefgaragen lieber bundeseinheitlich anpassen, so eine Stadtsprecherin.

Schwerpunkt nicht zu erkennen

In der Landeshauptstadt verzeichnete die Feuerwehr im vergangenen Jahr insgesamt 24 Fahrzeugbrände. Diese kommen auf öffentlichen Straßen, privaten Grundstücken und Tiefgaragen vor. Ein Schwerpunkt ist laut Stadtverwaltung – die für den Brandschutz zuständig ist – aber nicht zu erkennen. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass Elektroautos eher zum Brennen neigen als Autos mit Verbrennungsmotoren, wie der ADAC der MAZ bestätigte.

„Es kann nie vollständig ausgeschlossen werden, dass sich ein Pkw aufgrund eines Defektes selbst entzündet“, so Leon Strohmaier vom ADAC Berlin-Brandenburg. Das gelte jedoch für alle Antriebstechnologien. Ein derartiges Verbot kann der Automobilclub nicht nachvollziehen. Dabei ist aber auch zu unterscheiden, ob es sich um das reine Befahren und Parken in Tiefgaragen handelt oder ob hier auch Ladestationen für E-Autos verbaut werden.

Feuerwehrleute wissen was zu tun ist

„Derzeit liegt die Hauptursache von Elektrofahrzeugbränden beim Laden der Fahrzeuge“, teilt der Fachbereich Feuerwehr der Stadt Potsdam mit. Die Genehmigung einer Tiefgarage obliegt der Bauaufsichtsbehörde. Dabei sind je nach Größe und Anzahl der Stellplätze bauliche Anforderungen definiert. Hierzu zählen insbesondere die Größe von Brand- und Rauchabschnitten, Lüftungsanlagen, Feuerlöschanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

Sollte es hier zu einem Fahrzeugbrand kommen, sind die Feuerwehrleute in Potsdam darauf geschult. Es gibt Einsatzpläne für Sonderbauten und ein sogenanntes Rettungsdatenblatt für nahezu alle Fahrzeuge, wie die Stadt bestätigte. „Zuerst werden die offenen Flammen bekämpft, Zugänge zum Fahrzeuginneren geschaffen und soweit heruntergekühlt, dass der Brand sich nicht weiterentwickeln kann.“ Das sei bei allen Fahrzeugtypen gleich.

Vorschriften sollten angepasst werden

Eine Tiefgarage ist ein in sich geschlossenes Gebäude. Damit hier ausreichend Wasser zum Löschen zur Verfügung steht und genügend Platz für weitere Maßnahmen vorhanden ist, gibt es im Vorfeld die für den Betreiber einzuholende Genehmigung, um das Parkhaus betreiben zu dürfen. Aus Sicht der Feuerwehr in Potsdam ist ein Verbot für Elektro- und Hybridautos keine Lösung. Vielmehr sollten die Vorschriften dem technischen Fortschritt angepasst werden.

Gerne hätten wir zu diesem auch die großen Tiefgaragenbetreiber in Potsdam befragt – Markt-Center, Hauptbahnhof, Luisenplatz und Weberpark in Babelsberg. Auf die vier Anfragen gab es zwei Rückmeldung vom ATCP Management (Markt-Center) und Apcoa (Hauptbahnhof). Dabei wollte sich nur der Betreiber der Tiefgaragen unter dem Hauptbahnhof zu dem Verbot von Elektro- und Hybridautos in Parkhäusern äußern.

Kein Verbot in Potsdam vorgesehen

„[Sie] sind nach den gesetzlichen Vorgaben geprüft und für den Straßenverkehr zugelassen. Dies beinhaltet natürlich auch, dass sie die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllen. Daher erachtet APCOA es als wenig sinnvoll E-Fahrzeuge aus Tiefgaragen zu verbannen.“ Es sei keine Einschränkung der Nutzbarkeit geplant. Gleichzeitig soll der Ausbau von Ladesäulen in den Tiefgaragen von Apcoa unter hohen Sicherheitsstandards weiter ausgebaut werden.

„Generell können wir sagen, dass prozentual mehr Verbrenner als Elektrofahrzeuge in Brand geraten. In den APCOA Parkgaragen haben wir bis dato ausschließlich Brände von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren erlebt“, heißt es in der Rückmeldung weiter. Beim Brandschutz und den getroffenen Sicherheitsmaßnahmen würden weiterhin alle Fahrzeugarten betrachtet werden.

Von Marcus J. Pfeiffer