Potsdam

Die Energie und Wasser Potsdam unterhält zusätzlich zu den sechs im Auftrag der Stadt aufgestellten Ladesäulen für Elektro-Autos weitere fünf Ladestationen in Eigenregie. Die 2011 aufgestellte und damit älteste Ladesäule mit zwei Parkplätzen befindet sich laut EWP-Sprecher Stefan Klotz auf dem Firmengelände in der Steinstraße 101.

Eine Ladesäule mit vier Parkplätzen steht nach seinen Angaben auf dem Parkplatz des Stern-Centers. Weitere Ladestationen mit jeweils zwei Parkplätzen gibt es auf dem Parkplatz des Blu-Freizeitbades, auf dem Besucherparkplatz des Schlosses Sanssouci an der Historischen Mühle, sowie in der IHK-Tiefgarage an der Breiten Straße.

Die Stadtverwaltung hatte auf Anfrage von Sascha Krämer (Linke) mitgeteilt, dass über einen Gestattungsvertrag mit der EWP zunächst sechs Ladesäulen an öffentlich gewidmeten Straßen bereit stünden und noch in diesem Jahr weitere 14 „öffentlich zugängliche“ Ladesäulen errichtet werden sollen.

Mittelfristig sollen über das im Mai von den Stadtverordneten beschlossene „Standortkonzept für die öffentliche Ladeinfrastruktur“ mehr als 50 dieser jedem zugänglichen Ladestationen bereit stehen.

Von Volker Oelschläger