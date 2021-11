Teltow

In der Lichterfelder Allee ist am Donnerstagnachmitttag ein Kind schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfall in Teltow ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 64-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes auf der Allee unterwegs und fuhr an einem haltenden Bus vorbei, als offenbar unvermittelt ein Kind vor dem Bus über die Straße rannte. Es kam zur Kollision. Der Elfjährige wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Von MAZonline