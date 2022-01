Potsdam

Er hat mit der 1. Großen Strafkammer den Mörder der Jungen Elias (6) und Mohamed (4) lebenslang hinter Gitter gebracht und zuletzt den Prozess um den Vierfach-Mord am Oberlinhaus geleitet: Theodor Horstkötter (60) ist Potsdams bekanntester Richter. Jetzt wurde er ans Oberlandesgericht befördert.

Warum wird jemand zum Verbrecher?

Theodor Horstkötter: Nach meiner Erfahrung aus Schwurgerichtsfällen kommt es meist durch einen äußeren Impuls zu Gewalttaten. In aller Regel durch Affekte wie Wut, Rache, Eifersucht oder schwere Beleidigungen, die häufig dazu führen, dass der Täter ganz spontan reagiert und zu aggressiven Gewaltausbrüchen neigt.

Das heißt, dass keiner von uns davor gefeit ist, irgendwann einmal auf der Anklagebank zu sitzen?

Die meisten von uns haben ihre Affekte im Griff und können sie steuern. Aber es gibt Menschen, denen das in Extremsituationen nicht gelingt, bei denen der Impuls durchbricht und zu gewaltsamen Aktionen führt.

Verliert man da nicht den Glauben an das Gute im Menschen? Sie haben es immerhin täglich mit Mord und Totschlag zu tun.

Meine persönliche Erfahrung ist – und es ist auch Tatsache, dass extreme Gewalttaten glücklicherweise die Ausnahme sind. Am Ende zeigt sich – und das ist auch eine Lebenserfahrung, dass das Gute in der Regel siegt. Und ich denke, das ist für uns alle eine trostreiche Erkenntnis. Natürlich gibt es Gewalt, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme.

Vom Zivilrecht zu Mord und Totschlag Theodor Horstkötter (60) stammt aus Ostwestfalen-Lippe. Er hat in Münster studiert und das Referendariat am Landgericht Bielefeld absolviert, wo er seine erste Richter-Stelle innehatte. 1993 wechselte er nach Potsdam und war zunächst Beisitzer in der 1. Großen Strafkammer, die damals unter anderem Mauerschützenverfahren durchführte. Die längste Zeit war er im Zivilrecht tätig und leitete diverse Kammern. 2016 kehrte er ins Strafrecht zurück und übernahm die 1. Große Strafkammer – das Schwurgericht. Die Morde an Elias (6) und Mohamed (4) hatten 2015 bundesweit Entsetzen ausgelöst. Der Prozess vor dem Schwurgericht um Theodor Horstkötter fand 2016 statt. Angeklagt war der Wachschutzmitarbeiter Silvio S. (damals 32) aus Kaltenborn (Teltow-Fläming). Das Gericht verurteilte S. zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Es gab eine Leiche, aber weder eine Waffe, noch Projektil oder Blutspuren, dennoch kam es zum Prozess: Angeklagt war 2017 ein 60-jähriger Potsdamer. Er hatte seinen Kompagnon um mehrere Hunderttausend Euro betrogen und im Jahr 2009 auf einer Geschäftsreise in Tschechien mit einem Schuss in den Hinterkopf geradezu hingerichtet. Die Kammer verurteilte ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Weil er den anderthalbjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin im März 2014 mit einem Medikamentencocktail getötet hatte, sprach das Schwurgericht im Jahr 2018 einen 38-Jährigen wegen Mordes schuldig und verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Den Mix aus starken Schmerz- und Schlafmitteln hatte der Mann in süßen Babybrei gerührt, um den bitteren Geschmack zu übertünchen. Im Beisein der Kinder attackierte ein 65-Jähriger seine Frau (40) im Jahr 2020 mit einem Messer und ertränkte sie anschließend in einem Gartenteich. Die Kammer verhängte 2021 Lebenslang und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Im April 2021 hatte eine Pflegerin (52) im Oberlinhaus vier Menschen mit Behinderungen getötet. Laut Gericht beging sie die Taten wegen einer schweren Persönlichkeitsstörung im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit: Sie wurde wegen Mordes zu 15-jährigem Freiheitsentzug verurteilt und in der Psychiatrie untergebracht.

Was hat sie besonders berührt – und was an die Grenze des seelisch Ertragbaren gebracht?

Der Tod von Mohamed und Elias, dieses Verfahren gegen Silvio S., war auch für mich etwas ganz Besonderes. Weil sich hier Gewalt gegen hilflose Kinder gerichtet hat. Weil wir hier die Eltern, insbesondere die Mütter vernommen haben, denen man angemerkt hat, wie extrem sie unter der Tatsache gelitten haben, dass ihnen die Kinder genommen worden sind, aber auch auf welche Art und Weise sie zu Tode gekommen sind. Das ist auch mir in besonderer Weise nahe gegangen.

Fotos, Ton- und Filmdokumente, die expliziten Gutachten der Rechtsmedizin: Sie haben Einblick in vieles, das – zum Glück – nie ins Licht der Öffentlichkeit rückt. Wie trennt man diese grausamen Eindrücke von sich? Haben Sie die Möglichkeit, das hier im Gericht zu lassen oder sagen Sie, nein auch nach beinahe sechs Jahren gibt es Momente, die mich zurückführen?

Man muss sein Menschsein, seine Empathie bewahren, das ist ganz klar. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir das in all den Jahren gelungen ist. Aber man muss auf der anderen Seite auch versuchen, sich gegen diese gewaltsamen Bilder innerlich abschirmen zu können. Da muss man trennen und versuchen, eine professionelle Haltung zu gewinnen. Aber man ist ja Mensch und sollte auch Mensch bleiben, man kann sich von diesen Bildern und von der Gewalt, die man im Rahmen von Strafverfahren zu bewerten und im einzelnen aufzuklären hat, nicht völlig frei machen. Aber ich denke, ich konnte eine solche Haltung dazu gewinnen, dass es nicht zu sehr an mich herangekommen ist und mich bedrückt und erdrückt hat.

Wie prägt der Beruf des Strafrichters den Menschen Theodor Horstkötter? Sind Sie noch der, der Sie vor Übernahme der Schwurgerichtskammer waren?

Ich denke schon, dass ich im Kern immer noch derjenige bin, der ich vorher war – man sollte auch immer versuchen, der zu bleiben, der man ist. Der Beruf des Strafrichters verändert einen Menschen nicht. Was sich aber durch das Strafrichterdasein verändert hat, ist der Blick über den Täter hinaus, der Blick auch auf das Opfer – da haben mich die vergangenen sechs Jahre in besonderer Weise geprägt und mir auch noch einmal die Augen geöffnet. Natürlich sieht man vor allem auf den Täter, der ja im Mittelpunkt des Strafverfahrens steht und dessen Schuld zu beurteilen ist. Aber wir dürfen auch nie das Opfer vergessen.

Kommt das Opfer zu kurz in der medialen Darstellung?

Ich meine, das Opfer hat in den vergangenen Jahren auch deutlich in Strafverfahren an Bedeutung und Sichtbarkeit gewonnen hat – zum Bespiel durch die Möglichkeit, sich als Nebenkläger zu beteiligen oder im Rahmen von Adhäsionsanträgen eigene rechtliche Interessen wahrzunehmen. Die Beteiligung der Opfer an Strafverfahren – so meine Erfahrung – hat deutlich zugenommen.

Wie groß ist der Druck der Öffentlichkeit, unter dem Sie als Vorsitzender einer Schwurgerichtskammer, die ja die größte Aufmerksamkeit genießt, stehen?

Mir persönlich verursacht das keinen Druck. Wir als Strafrichter wenden die Strafgesetze, wir wenden das Recht an – und das Recht macht ganz klare Vorgaben. Es lässt natürlich auch Spielräume, in denen wir uns bewegen können. Aber das Recht ist quasi die Leitplanke. Wir wenden Recht an und deshalb sind wir unabhängig – und so fühle ich mich auch und spüre ich keinen Druck.

Dennoch verfolgen Sie die Berichterstattung über ihre Prozesse. Ich erinnere mich, dass sie Pressevertreter auch schon gerügt haben.

Im Verfahren gegen Silvio S. gab es Kritik daran, dass beispielsweise Fesselwerkzeuge und andere Utensilien, die der Angeklagte gegen seine Opfer zum Einsatz gebracht hatte, öffentlich präsentiert worden sind – vom Staatsanwalt aber natürlich in Absprache mit mir. Das war in den Medien aufgegriffen worden – es sei zu reißerisch, zu plakativ. Ich sah mich in der Pflicht, das zu verteidigen, weil verdeutlicht werden muss und für alle sichtbar gemacht werden sollte, wie der Angeklagte gegen seine Opfer vorgegangen ist. Und es hat sich auch im Nachgang als – insbesondere für die Rechtsmediziner – hilfreich herausgestellt, weil sich durch die Präsentation erschlossen hat, in welcher Art und Weise die Opfer überwältigt worden sind

Die Ermordung der Jungen Elias (6) aus Potsdam und Mohamed (4) aus Berlin erschütterte im Jahr 2015 ganz Deutschland. Der Prozess im Sommer 2016 fand unter großem Interesse der Öffentlichkeit am Landgericht Potsdam statt. Quelle: Julian Stähle

Der Staatsanwalt hatte im Saal eine kindsgroße Puppe aufgebaut...

Das war der Aufreger, weil das auf den ersten Blick – und man musste schon genau hinschauen – so wirkte, als sei ein Opfer dort gezeigt worden. Zugegeben, das wirkte irritierend. Aber war besonders eindrücklich. Ich würde das heute wieder so entscheiden.

Sie werden für Ihre einfühlsame Prozessführung gelobt, für Ihren ruhigen, sachlichen und höflichen Umgang mit alle Prozessbeteiligten – doch ab und zu fahren auch Sie aus der Haut. Was bringt Sie in Rage?

Grundsätzlich undiszipliniertes Verhalten im Gerichtssaal. Lautes Zwischenrufen, Fragen stellen, wenn man nicht das Fragerecht hat, Erklärungen abgeben, kommentieren, wenn das nicht von der Strafprozessordnung gedeckt ist. – Wenn sich Verfahrensbeteiligte nicht an die Regeln halten und nach einmaligem oder zweimaligem höflichen Auffordern nicht von ihrer Linie abweichen, bin ich in der Pflicht, die Beteiligten zur Disziplin zu ermahnen und an ihre Rolle zu erinnern. Und da werde ich dann auch schon mal laut, um durchzudringen.

Das triff mitunter auch die Zuschauer...

Ja, das kann auch schon mal Zuschauer betreffen. Ich nehme aber nicht alles von dem wahr, was links und rechts passiert, weil ich mich in auf die Personen konzentriere, die in der Mitte sitzen – also auf die Zeugen und Sachverständigen, die ich zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Feststellung der Schuld befrage. Ich werde manchmal von den Kollegen darauf hingewiesen, dass in den Zuschauerrängen geflüstert wird, dass dort Unruhe herrscht, dass jemand eine Kopfbedeckung trägt oder ein T-Shirt mit einer Aufschrift, die man kritisch hinterfragen könnte. – Da bin ich tolerant. Ich denke, der Zeitgeist verlangt das auch. Es gehört zum Leben dazu, die Gesellschaft entwickelt sich – und dann sollte auch ein Gericht in diesem Zusammenhang souverän sein. Es gibt natürlich Grenzen und die dürfen nicht überschritten werden. Aber es ist auch Toleranz gefragt. Und wenn ich zu dem Schluss komme, die Würde des Gerichts ist nicht beeinträchtigt und die Ordnung und der Ablauf der Verhandlung nicht, dann mache deshalb keinen Ordnungsruf.

Als Vorsitzender nehmen Sie eine prominente Position ein. Ist Ihnen das unangenehm?

Ich fühle mich nicht als prominente Person. Mir ist schon klar, dass ich auch in der Öffentlichkeit stehe, aber ich bin deshalb nicht prominent. Ich versuche einfach der zu bleiben, der ich bin, also Mensch zu sein und Mensch zu bleiben – und damit fahre ich auch gut.

Für etliche Fälle haben Sie teils strenge Sicherheitsauflagen angeordnet. Haben Sie Angst vor Racheakten oder Bedrohung?

Ich habe keine Angst. Ich verschwende auch keinen Gedanken daran, dass sich ein Straftäter an mir rächen könnte. Nach meiner Kenntnis ist in Deutschland noch kein Fall an die Öffentlichkeit gedrungen, dass später Rache an einem Richter genommen worden ist. Mit der Erfahrung leb ich und bin auch zuversichtlich, dass mir nichts passiert

Richter Theodor Horstkötter im Gespräch mit Anwalt Henry Timm, der die im Oberlin-Prozess angeklagte und wegen Mordes verurteilte Pflegehelferin verteidigte. Quelle: Julius Frick

Was ist mit Angehörigen von Opfern, die meinen, ein Täter sei bei Ihnen zu milde davongekommen?

Ich habe auch keine Angst davor, dass Angehörige von Opfern an mich herantreten und ihren Unwillen kundtun oder gegen meine Person gerichtete Gewalt entwickeln. Ich trete dem auch dadurch von Anfang an entgegen, indem ich versuche, in meinen mündlichen Urteilsbegründungen alle Interessen – also auch die Interessen von Angehörigen der Opfer – zu berücksichtigen. Ich erkläre zum Beispiel, mit welchen Erwägungen die Kammer zu bestimmten Schlüssen und zu einer bestimmten Strafe gekommen ist.

Erreiche Sie denn kritische Wortmeldungen von außerhalb?

Bislang ist so etwas noch nicht zu mir durchgedrungen.

Wenn Sie sich Ihre Laufbahn, Ihre Fälle anschauen - was hat sich in der Strafjustiz verändert?

Es hat immer schon extreme Gewalttaten gegeben. Es ist aber festzustellen, dass sich die Dauer der Verfahren verlängert hat. Das hängt auch damit zusammen, dass heute, wenn es um den gewaltsamen Tod von Menschen geht, der Ermittlungsaufwand noch größer geworden ist. Es werden noch mehr Zeugen befragt, es werden mehr Sachverständige eingebunden. Auch bei der Analyse von daktyloskopischen Spuren und von DNA-Spuren ist die Wissenschaft auf ein ganz anderes Niveau getreten.

Viele Bürger kritisieren, die Justiz sei zu lasch – als Beispiel dient oft der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Mörder, der nach 15 Jahren wieder auf freien Fuß kommt. Brauchen wir härtere Strafen?

Das ist nicht der Fall. Es ist in den letzten Jahren – etwa im Bereich der Sexualstraftaten – seitens des Gesetzgebers nachjustiert worden, um den Gerichten die Möglichkeit zu geben, schärfere Strafen zu verhängen. Wir als Richter müssen für eine sogenannte Einzelfallgerechtigkeit sorgen und die Person des Täters, seine Persönlichkeit und seine persönliche Schuld beurteilen und innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Strafrahmens, der häufig sehr, sehr breit ist, die aus unserer Sicht schuldangemessene Strafe finden. Es ist, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, von Gesetzes wegen angelegt, dass ein zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilter Mörder nach 15 Jahren einen rechtlichen Anspruch darauf hat, dass geprüft wird, ob der Rest seiner Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das liegt dann in der Entscheidungsgewalt der Strafvollstreckungskammern, die noch einmal genau schauen ob aufgrund der Täterpersönlichkeit und insbesondere mit Blick auf eine mögliche Gefährlichkeit des Verurteilten, es zu verantworten ist, ihn auf Bewährung zu entlassen. Das ist ein rechtlicher Anspruch, der aus dem grundgesetzlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip resultiert und jedem zusteht. Aber: Das Recht lässt die Möglichkeit und wir haben davon auch Gebrauch gemacht, dass wir zu der Feststellung kommen, dass eine besondere Schwere der Schuld gegeben ist. Das führt dazu, dass die betreffende Person nach 15 Jahren nicht die Möglichkeit hat, auf Bewährung entlassen zu werden

Ein Blick auf die Anklagebank im Verfahren gegen Silvio S., der die Jungen Elias und Mohamed missbraucht und ermordet hat. Die Kammer stellte in diesem Fall die besondere Schwere der Schuld fest. Quelle: Julian Stähle

Hat eine Kammer unter Ihrem Vorsitz jemals ein Fehlurteil gefällt?

Ich denke nicht. Jedenfalls ist der Bundesgerichtshof nach Überprüfung unserer Urteile nie zu der Feststellung gelangt, dass wir ein fehlerhaftes Urteil gefällt oder jemanden zu Unrecht verurteilt haben. Man muss natürlich auch sehen: Wir erheben die Beweise und versuchen, einen Sachverhalt zu ermitteln. Wenn wir aber zu dem Schluss kommen, dass vernünftige Zweifel vorliegen, die es nachvollziehbar erscheinen lassen, dass der Angeklagte nicht der Täter gewesen ist, dass wir ihm die Schuld also nicht nachweisen können, dann haben wir ihn auch freizusprechen. Wir entscheiden immer als Gremium: Wir sind fünf Richter und jede Stimme zählt gleich. Das heißt, die Stimmen der Berufsrichter und der Schöffen sind gleichwertig, das sticht keine Stimme heraus, auch nicht meine Stimme als Vorsitzender. Und wenn es um die Frage von schuldig oder nicht schuldig geht, gilt auch nicht das Mehrheitsprinzip. Wenn zum Beispiel von den fünf Richtern zwei zu der Überzeugung kommen, dass die Beweismittel nicht ausreichen, um die angeklagte Person für schuldig zu erachten, dann bedeutet das, dass der oder die Angeklagte freizusprechen ist.

Was hat es für eine Bewandtnis, dass zwei Laien dabei sind?

Das ist unter anderem unserem Demokratieprinzip geschuldet: Wir sprechen Recht im Namen des Volkes, also werden auch Bürger an der Rechtssprechung beteiligt. Es ist außerdem bereichernd, in die Entscheidungsfindung Aspekte von außerhalb einbringen zu können.

Sie wechseln nun vom Landgericht ans Oberlandesgericht – was ist der Unterschied?

Hier beim Landgericht war ich als Vorsitzender in der ersten Instanz tätig und im Wesentlichen im Rahmen der Hauptverhandlung mit der Aufklärung von Sachverhalten, mit der Beweiserhebung beschäftigt. Beim Oberlandesgericht werde ich die Entscheidungen der Amts- und Landgerichte rechtlich überprüfen. Der Mittelpunkt meiner Tätigkeit wird nicht mehr mein Agieren in einer Hauptverhandlung sein, es wird sich dann darauf konzentrieren, dass ich unter Mitwirkung der Kollegen im Senat Urteile oder andere strafrechtliche Entscheidungen zu analysieren und daraufhin zu überprüfen habe, ob es rechtliche Fehler gegeben hat.

Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Richter geworden wären?

Ich hätte wohl einen anderen juristischen Beruf ergriffen und wäre vermutlich Rechtsanwalt geworden. Ich hätte mir aber auch vorstellen können, Lehrer zu sein. Meine schulischen Interessen galten immer Deutsch, Geschichte, Englisch und auch der Biologie – in dem Bereich hätte ich mir auch ein Lehramt vorstellen können. Ich glaube, gut mit Menschen umgehen zu können – das habe ich für mich immer als Stärke angesehen.

Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt nach Brandenburg?

Das Landgericht Potsdam ist meine berufliche Heimat und wird es auch immer sein. Ich hatte das große Glück, hier mit großartigen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich weiß, dass ich hier viel zurücklasse und gehe nur schweren Herzens. Aber ich habe auf der anderen Seite noch einmal eine Veränderung und eine neue Herausforderung gesucht und freue mich auch darüber, dass das jetzt mit meinem neuen Amt am Oberlandesgericht möglich wird.

Von Nadine Fabian