„Der Schlaf eines Richters ist nicht ungetrübt“ – Ellen Chwolik-Lanfermann geht in Rente

Potsdam

Sie ist eine Juristin mit beeindruckender Laufbahn und begeisterte Potsdamerin: Ellen Chwolik-Lanfermann (65) hat als erste Frau das Landgericht Potsdam geführt. Ende der Woche geht sie in den Ruhestand – und startet im Ehrenamt für Potsdam noch einmal neu durch.

Glauben Sie an das Gute?

Ellen Chwolik-Lanfermann: Es fällt oft schwer – wegen der Erfahrungen, die man als Richter nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivilrecht macht. Ich erinnere mich an erbrechtliche Streitigkeiten, bei denen ich sehr viel innere Rohheit, Gefühllosigkeit und mangelnde Empathiefähigkeit erlebt habe. Es ist mir oft schwer gefallen, das zu verarbeiten. Aber ich glaube, dass man als Richter auf die Menschen einwirken kann. Ich glaube, dass man durch Information und Zuwendung in deren Bewusstsein und im Verhalten eine Änderung hervorrufen kann.

Wollten Sie immer Richterin werden?

Ja, vom Beginn meines Jurastudiums an war das mein Traum. Das Studium an sich fand ich intellektuell interessant, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ich komme – anders als viele meiner Kollegen – aus keiner Juristenfamilie. Mein Vater war Bergmann, meine Mutter Sekretärin. Im Laufe des Studiums ist mein Entschluss, Richterin zu werden, gereift: Ich fand den Gedanken schön, unparteiisch zu handeln und nur der Gerechtigkeit verpflichtet zu sein.

Ist wirklich jeder vorm Gesetz gleich?

Ja, vor dem Gesetz ist jeder gleich – das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Natürlich muss man sehr an sich arbeiten und sich immer wieder bewusst machen, dass Vorlieben und Abneigungen keine Rolle spielen dürfen. Das ist manchmal sehr schwer, zum Beispiel wenn sich ein Angeklagter unflätig vor Gericht benimmt. Genau deshalb haben wir unsere Robe: Sie soll uns immer wieder daran erinnern, dass man nicht als Frau Müller oder Herr Meier da sitzt, sondern als Richter. Natürlich sind wir keine seelenlosen Subsumptionsautomaten – aber das Persönliche muss man ausblenden.

War Ihnen denn schon mal ein Angeklagter sympathisch?

Mir war schon mal jemand sehr unsympathisch und ich habe sehr an mich halten müssen. Es ging um eine Darlehensrückzahlung zwischen Mutter und Sohn: Der Sohn sprach von seiner „sogenannten Mutter“. Da habe ich mich sehr zusammenreißen müssen. Auch bei Erbstreitigkeiten, wenn erwachsene Kinder gegenüber ihren Eltern absolut liebelos agiert hatten und hinterher noch an das Geld wollen – dann habe ich manchmal gedacht: Wenn die Welt noch so wäre, dass die Menschen an die Hölle glauben und man sagen könnte „Hören Sie mal, wenn sie nicht im Fegefeuer schmoren möchten, dann benehmen Sie sich gefälligst!“

Was hat Sie besonders gerührt?

Das war auch ein Streit um ein Darlehen, dieses Mal waren es Mutter und Tochter. Damals habe ich der Tochter gesagt: „Ich weiß nicht, ob Sie an etwas glauben, aber ich sage es trotzdem: Mediziner beschreiben, dass kurz vor dem Augenblick des Todes das Leben noch einmal an einem vorbeiläuft. Wollen Sie sich so – in dieser hässlichen Situation – an Ihr Verhalten gegenüber Ihrer Mutter erinnern?“ Ich wollte die Frau emotional ansprechen und das ist gelungen. Die beiden haben sich geeinigt. Das sind Situationen, die einen persönlich ganz besonders rühren.

Welcher Fall hat Ihnen den Schlaf geraubt?

Den Schlaf geraubt hat mir kein Fall. Aber der Schlaf eines Richters ist nicht ungetrübt, sagen wir es so. Man muss versuchen, irgendwann spätabends abzuschalten. Das ist nicht einfach. Ich habe oft Zuhause gearbeitet und viele Jahre regelmäßig das gesamte Wochenende. Ich habe diese Möglichkeit aber auch geschätzt. Man denkt ja so oder so über seine Fälle nach – auch wenn man sein Brötchen mit Konfitüre bestreicht und selbst unter Dusche, weil man die beste, die gerechte Lösung finden will. Man ringt sehr mit sich – auch als Präsidentin des Landgerichts, wenn es zum Beispiel um Verwaltungsangelegenheiten geht.

Die Situation der Justiz ist keine einfache: Richter und Staatsanwälte gehen zum Demonstrieren auf die Straße, die Aktenberge wachsen...

Wir haben aus Mitteln des sogenannten Rechtsstaatspaktes eine neue Strafkammer eingerichtet, die ausschließlich mit dem Abbau von Altbeständen befasst ist. Die Situation ist im Zivilkammerbereich zwar ähnlich angespannt und natürlich berührt es die Menschen in allen Bereichen des Rechts, wenn ein Verfahren zu lange dauert. Werden aber im Strafbereich Verfahren zu alt, erschüttert das das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat besonders stark.

Mit welchem Gefühl verlassen Sie nun die Szene?

Mit dem Gefühl, dass sich Besserungen abzeichnen. Es ist ein großer Erfolg, dass Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann 109 zusätzliche Stellen für Gerichte und Staatsanwaltschaften durchgesetzt hat – das wird uns wirklich helfen. Was für uns in Potsdam schön und erfreulich ist: Seit Herbst 2018 haben wir zehn neue Dienstanfänger am Landgericht begrüßen können. Das belebt, das ist ein frischer Wind, der uns allen gut tut. Ich gehe jetzt mit dem Gefühl, dass man unsere Not erkannt hat und etwas dagegen unternimmt. Der Anfang ist gemacht.

Der Beruf des Richters genießt in der Gesellschaft per se große Achtung...

Das muss man differenziert sehen. In den neuen Bundesländern überwiegt teilweise noch immer das Bild aus Zeiten der DDR, als Richter faktisch nicht unabhängig waren. Aber das wird vergehen. Was mich stört: Das Bild des Richters wird hauptsächlich mit dem des Strafrichters verbunden. Dabei leisten Richter in allen Bereichen des Rechts einen Dienst am Bürger und an der Gesellschaft, indem sie Konflikte beilegen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen: Richter zu sein ist kein Beruf wie jeder andere – wir dienen einer großen Sache. Und das macht es so schön, Richter zu sein, und hilft über viele Misshelligkeiten im Alltag hinweg. Der Gerechtigkeit zu dienen, das ist unsere Devise.

Die richterliche Unabhängigkeit ist ein hohes Gut. Wie sehr nimmt man das in den persönlichen Alltag mit? Gibt es überhaupt jemanden, von dem Sie sich etwas sagen lassen?

Es kann mir niemand vorschreiben, was ich als Richterin sage. Aber das Arbeiten im Team prägt den Richterberuf eben auch. Das ist es, was ich in mein persönliches Leben mitnehme: das gemeinschaftliche Suchen nach der richtigen Lösung.

Ihr letzter Arbeitstag steht bevor: Was machen Sie am 1. März, am ersten Tag im Ruhestand?

Ich werde zu Hause erst einmal einiges aufräumen! Und dann stehen auch einige Aktivitäten an: Ich bin zum Beispiel sachkundige Einwohnerin im Bauausschuss – da ist man tüchtig beschäftigt. Potsdam ist für mich die schönste Stadt der Welt. Ich bin aus Berlin nach Potsdam gezogen, weil ich nicht sagen kann „Der Bezirk XY ist mir eine Herzensangelegenheit“ – aber Potsdam ist es. Ich kann und möchte mitwirken, dass Potsdam einen guten Weg nimmt. Es ist mir wichtig, dass Potsdam ein Ort für alle Potsdamerinnen und Potsdamer bleibt – im Bewusstsein seiner Geschichte, aber auch aufgeschlossen für Neues und Modernes.

Sie sind auch Vorsitzende des Bürgervereins Freies Tor...

Jetzt komme ich endlich dazu, auch für den Verein wieder etwas zu tun! Ende April wollen wir endlich die Info-Tafel für die Seerose in der Neustädter Havelbucht aufstellen. Dazu soll es ein kleines Begleitprogramm geben. Auch die Idee, die Breite Straße zu verschönern und zum Beispiel den Mittelstreifen zu begrünen, wollen wir wieder aufnehmen. Wir haben viele Projekte – wir beschäftigen uns mit den kleinen Dingen, die wichtig sind, unsere Stadt lebens- und liebenswert zu erhalten.

Trotz Ihres ehrenamtlichen Engagements: Wie schwer fällt Ihnen der Abschied aus dem Berufsleben?

Das Landgericht Potsdam und die dort Tätigen sind mir sehr ans Herz gewachsen und deshalb fällt mir der Abschied schwer. Aber meinen Mann habe ich noch viel lieber und ich freue mich, dass wir nun mehr Zeit miteinander verbringen. Und ich freue mich auch sehr, meinen kulturellen Interessen nachgehen und wieder das Theater und die Oper besuchen zu können. Ich hatte hier am Landgericht Potsdam eine sehr schöne Aufgabe. Ich habe dem Landgericht gern gedient.

Was passiert jetzt mit Ihrer Robe?

Sie ist nicht mehr ansehnlich. Der Samtbesatz ist abgeschabt – die Robe kommt jetzt in die schwarze Tonne. Ich brauche sie nicht als Erinnerungsstück. Das Landgericht Potsdam ist mein Traum-Gericht. Ich habe eine interessante und vielfältige Berufslaufbahn beschritten, aber die zweieinhalb Jahre hier als Gerichtspräsidentin waren die schönsten.

Eine Spitzenjuristin für das Land Brandenburg Ellen Chwolik-Lanfermann (65) ist in Oberhausen ( Nordrhein-Westfalen) geboren und aufgewachsen. Die Tochter eines Bergingenieurs und einer Sekretärin übersprang eine Klasse im Abitur, studierte in Bonn Jura und wurde mit 24 Jahren zur Richterin ernannt. Sie hat berufsbegleitend promoviert und ist mit dem FDP-Politiker Heinz Lanfermann verheiratet. Seit 2002 lebt das Paar in Potsdam. Seit Herbst 2017 ist Ellen Chwolik-Lanfermann Präsidentin des Landgerichts Potsdam. Davor war sie zuletzt Vorsitzende Richterin am Brandenburgischen Oberlandesgericht. Sie hat in ihrer vielfältigen beruflichen Laufbahn unter anderem im Bundesjustizministerium und im Bundesverfassungsgericht gearbeitet. nf

Von Nadine Fabian