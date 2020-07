Nauener Vorstadt

Es sollte das bis dato größte Fest ihres Lebens werden, doch es wurde ein Reinfall mit Folgen: Die Abiturienten des Helmholtz-Gymnasiums wollten am 21. Juni einen rauschenden Abschiedsball feiern in der Orangerie des Berliner Schlosses Charlottenburg, doch Corona kam ihnen in die Quere. Auch bei gelockerten Begegnungsregeln waren Abi-Bälle mit mehr als 150 Teilnehmern zu jenem Zeitpunkt nicht erlaubt. Der Ball fiel aus, doch bezahlt war er schon. Seit dem 20. Juni verhandeln die beauftragten Eltern mit der Berliner Eventagentur „ Abitraum“ um die Rückzahlung, doch eine Lösung ist noch immer nicht gefunden.

Fast 20.000 Euro schon bezahlt

346 Tickets zu 56 Euro waren für den Ball verkauft worden und 19.208 Euro an die Agentur geflossen. Die wurde hart getroffen von der Corona-Epidemie und hatte bereits planerische Leistungen erbracht. Auf ihrer Website und gegenüber den Eltern sicherte sie zu, die Gelder zurückzuzahlen, wollte aber zehn Euro je Karte einbehalten als Entschädigung. Das fand bei fast allen Eltern Zustimmung: „Besser so als gar nichts mehr wiederbekommen“, fasste am Montag eine Mutter der MAZ gegenüber die Stimmung zusammen. „ Abitraum“ bot sogar an, den organisierenden Eltern das Rückzahlungsverfahren abzunehmen gegen eine Gebühr von 1,32 Euro je Ticket. Auch das erschien den Eltern akzeptabel. Gleichwohl ist bislang nichts passiert.

Rückzahlungsformular erst seit Montag

Fast nichts, denn seit Montagmittag gibt es nun ein Rückzahlungsformular auf der Website der Agentur, die für telefonische Anfragen nur per Anrufbeantworter zu erreichen ist und auf vorgefertigte Antworten verweist. Warum es seit einem Monat keine Rückzahlung an die Helmholtz-Eltern gibt, war auch per Mail-Anfrage am Montag nicht zu erfahren. Die Eltern sehen die Krisensituation bei den Veranstaltern in Deutschland, verweisen auf die Prognose von 90 Prozent Pleiten und fürchten, dass „Abiball“ kein Geld mehr hat zum Ausbezahlen.

Ball ohne Tanz und Buffett?

In den zurückliegenden Wochen haben die fünf Familien, die den Vertrag namens aller unterschrieben haben, viel Zeit verbracht, zu ermitteln, ob der Ball irgendwie stattfinden kann oder wie man im Falle der Absage das Geld urück bekommt. Ein Angebot der Agentur, einen Ball ohne Tanzen und Buffett zu machen, wurde abgelehnt; so fand am Balltag, dem 21. Juni, ein nicht sehr gemütliches Beisammensein im Garten des Treffpunkt Freizeit statt: Je eine Biertischgarnitur pro Familie, alles mit Abstand und natürlich ohne Tanz.

„ Abitraum“ habe sich nicht nur in der Frage der Rückzahlung der Kartengebühren „unkooperativ oder wenig lösungsorientiert“ gezeigt, heißt es in einem Elternbrief. Zunächst habe die Agentur die Rückzahlung in Gutscheinen für andere Veranstaltungen im Schloss angeboten; das wollten die Eltern nicht. Auch eine Komplett-Rückzahlung in zwei Raten zum 31. Dezember 2020 und zum 30. Juni 2021 lehnten sie ab, weil es zu weit in der Zukunft lag. Immerhin sind die Klassen nach dem Abi aufgelöst und zerstreuen sich, auch die Elternschaft ist dann keine Elternschaft mehr.

Zehn Euro je Ticket für Agentur

Schließlich boten die Eltern nach eigenen Worten der Agentur an, ihr zehn Euro je Ticket zu lassen, den Rest aber zurück zu überweisen innerhalb von sieben Tagen. „ Abitraum“ wollte die Frist auf zehn Tage verlängern: die Eltern lehnten ab und sehen die Agentur „in der Verantwortung,.... das zwischenzeitlich unrechtmäßig einbehaltene Geld für die Tickets unmittelbar an die Eltern zurückzuzahlen“ und entsprechende Vereinbarungen mit diesen zu treffen.

Dazu boten die Eltern zwei Optionen an: Entweder, „ Abitraum“ stellt ein Formular online, mit dem Eltern den Abschlag von 10 Euro individuell vereinbaren und damit eine schnellere Rückzahlung erhalten könne, oder jeder Ticketkäufer fordert individuell seine Kosten in voller Höhe ein und verklagt „ Abitraum“ auf Zahlung bei ausbleibender Erledigung innerhalb des gestellten Zeitrahmens. Die Ticketkäufer werden durch die vertragsschließende Elterngruppe aufgefordert, sich ausschließlich an „ Abitraum“ zu wenden, wo das Geld noch liegt: „Wir Vertragsunterzeichner sind auch nur Eltern und Ticketkäufer und somit in der gleichen Position wie sie Alle.“

Agentur sichert Zahlung zu

„ Abitraum“ selbst bedauert auf der eigenen Website, dass die Abibälle 2020 nicht stattfinden können: „Ihr habt ein Jahr lang darauf hingefiebert, wir und alle damit verbundenen Unternehmen haben ein Jahr lang für Euch gearbeitet. Wir alle haben uns auf einen unvergesslichen Abend gefreut.“ Gleichzeitig verkündet die Agentur die „gute Nachricht: Ihr bekommt Euer Geld zurück! Wir bei „bitraum haben von Anfang an gesagt, dass es im Falle einer coronabedingten Veranstaltungsabsage unser auserkorenes Ziel ist, die von dem Veranstalter gezahlten Gelder zurückzuzahlen.“

Gutscheine als Entschädigung erlaubt

Der deutsche Gesetzgeber habe auf die dramatische Situation im Veranstaltungsbereich durch die Covid-19-Pandemie reagiert und am 15. Mai ein Gesetz verabschiedet, wonach ein Veranstalter einer Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstigen Freizeitveranstaltung, die wegen der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann, berechtigt ist, dem Inhaber einer vor dem 8. März 2020 erworbenen Eintrittskarte anstelle einer Erstattung des Eintrittspreises einen Veranstaltergutschein auszuhändigen, schreibt die Agentur: „Wir freuen uns jedoch darüber, dass wir gemeinsam mit den Veranstaltern eine anderweitige Lösung gefunden haben, bei der es keine Verlierer gibt und Sie als Kunde Ihre Zahlungen an den Veranstalter wiederbekommen.“

Von Rainer Schüler