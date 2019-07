Potsdam

Der zehnjährige Elyas aus Potsdam fordert eine mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin heraus. In der TV-Sendung „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ tritt der Nachwuchsturner aus der Talentschule des Sportclub Potsdam gegen die zweifache Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin im Biathlon, Laura Dahlmeier, an. Das Duell ist am Samstag, 6. Juli, 20.15 Uhr, im Ersten zu sehen.

Elyas trainiert fünf Mal pro Woche

Die ungewöhnliche Disziplin: einbeinig Kniebeugen machen. Fünf Mal pro Woche trainiert Elyas. Dahlmeier und er müssen nacheinander eine Minute lang einbeinige Kniebeugen, so genannte Squats, machen. Dabei setzen sie sich soweit in die Hocke, dass das Gesäß eine Markierung berührt. Die Hände und das nach vorne gestreckte Bein dürfen den Boden nicht berühren. Alle 15 Sekunden darf das Standbein gewechselt werden. Bleibt Elyas standhaft oder wird Laura Dahlmeier das Energiebündel doch in die Knie zwingen?

Kennt ein Mädchen Bohlens Lieder besser als Bohlen selbst?

In der Sendung dabei sind Dieter Bohlen, Jörg Pilawa, Jens Riewa, Emilia Schüle, Christian Rach, Christoph Maria Herbst, Tarek Leitner, Sophie Scheder, Laura Dahlmeier und Weltrekordhalter Oleksandr Nakonechnyi.

Als „Weltpremiere“, so der Sender, singt Dieter Bohlen bei „Klein gegen Groß“ nach 16 Jahren erstmals wieder „ Modern Talking Hits“ im Deutschen Fernsehen. Er wird begleitet vom Filmorchester Babelsberg. Seine Herausforderin ist die siebenjjährige Shayenne aus Dillingen/Saar, die behauptet, die Hits von „ Modern Talking“ besser zu kennen als deren Komponist Bohlen.

Von MAZonline