Mit einer Stellungnahme der Landesregierung ist eine neue Runde in der seit 2013 geführten Debatte um ein Rauchverbot an Potsdamer Haltestellen eröffnet. In dem der MAZ vorliegenden Bericht kommt die Regierung zu dem Schluss, dass die „Verhängung eines generellen Rauchverbots in und an Fahrgastunterständen durch Änderung des Brandenburgischen Nichtrauchendenschutzgesetzes ... aus verfassungsrechtlichen Gründen unzulässig“ sei. Prüfenswert sei es hingegen, „getrennte Bereiche für Nichtrauchende und Rauchende auszuweisen“.

Weitere Anfrage der Linken

Der Potsdamer Stadtpolitiker Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) hat mit Verweis auf diesen Bericht für die Februarsitzung der Stadtverordneten eine kleine Anfrage angekündigt, nach der Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) darlegen soll, welche „Schlussfolgerungen“ er aus dem Prüfbericht der Landesregierung zieht. Der Bericht, so Scharfenberg, sei eine „Grundlage für das weitere Vorgehen“.

Ausgelöst wurde die Untersuchungen der Landesregierung Ende 2019 durch einen von den Linken initiierten Landtagsbeschluss. Demnach sollte die Regierung in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen prüfen, ob das für viele Orte des öffentlichen Lebens bereits bestehende „gesetzliche Rauchverbot auf Fahrgastunterstände des öffentlichen Nahverkehrs ausgeweitet werden soll“ oder ob den Kommunen „eine entsprechende gesetzliche Ermächtigung erteilt“ werden kann.

Gesundheitsgefahr sei nicht belegt

Nach Einschätzung des Landes gibt es allerdings „keine zwingenden Gründe“, die ein vollständiges Rauchverbot in und an offenen Fahrgastunterständen rechtfertigen würden. Wissenschaftliche Belege zur Schädlichkeit des Passivrauchens in Außenbereichen lägen nicht vor. Es sei davon auszugehen, dass sich „der von Rauchenden verursachte Rauch schnell verflüchtigt und verdünnt“. Der Rauch könne deshalb „wohl sensorisch belästigen, aber kaum nachweisbare gesundheitliche Schäden verursachen“.

Problematisch sei auch die Ausübung des Hausrechts durch die jeweiligen Verkehrsbetriebe. Denn anders als etwa auf Bahnsteigen der Deutschen Bahn könne ein Rauchverbot auf Straßen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden, nicht angeordnet werden: „Das Rauchen auf der Straße fällt nach bestehender Rechtslage unter den straßenrechtlichen Gemeingebrauch.“ Nach geltender Rechtslage dürften „vollständige Verbote des Rauchens in Ausübung des Hausrechts an Haltestellen nicht verhältnismäßig sein“, so das Land.

Modellversuch: Räumliche Trennung

Empfohlen wird hingegen „beispielsweise als Modellversuch, an Haltestellen Bereiche für Nichtrauchende und Rauchende durch geeignete Maßnahmen optisch voneinander abzugrenzen und damit die Nutzenden mit deutlich appellativem Charakter zu einer räumlichen Trennung aufzufordern“. Diese räumliche Trennung von Nichtrauchenden und Rauchenden sei „vermutlich verhältnismäßig, weil Nichtrauchende sich in der Regel durch Rauch belästigt oder beeinträchtigt fühlen“, so die Analyse.

Denn selbst wenn dieses Passivrauchen noch nicht als gesundheitsschädlich bewertet werden könne, so stelle es „doch eine Erscheinung dar, vor der Nichtrauchende bewahrt werden dürfen. Unverhältnismäßig wäre es, wenn Menschen, die sich durch den Rauch gestört fühlen, gezwungen wären, einen anderen Stehplatz an einer Haltestelle zu suchen, während die Verursacher der Störung ungehindert blieben.“

Analyse für den Bundestag

Schon im Jahr 2017 habe es eine Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages zur Zuständigkeit für die Verhängung eines Rauchverbotes an Bushaltestellen gegeben. Auch dort sei ausgeführt worden, dass „ein generelles kommunales Rauchverbot an Bushaltestellen mittels Satzung oder durch eine entsprechende Ausgestaltung der straßenrechtlichen Widmung nicht in Betracht“ komme.

Die optische Darstellung von rauchfreien Zonen an Haltestellen dagegen sei „rechtlich und fachlich möglich sowie auch verhältnismäßig“. Schließlich sei es „dem rauchenden Bürger und der rauchenden Bürgerin wohl zuzumuten, sich während des Rauchens ein paar Schritte vom Fahrgastunterstand entfernt aufzuhalten“ und es sei „verhältnismäßig, dazu mit appellativem Charakter aufzufordern“.

