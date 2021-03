Babelsberg

Der befürchtete Ansturm auf die Potsdamer Baumärkte nach der Wiedereröffnung ist am Montag ausgeblieben. Bei Hellweg im Stadtteil Babelsberg zeigt man sich dennoch zufrieden mit dem ersten Verkaufstag nach dem Corona-Lockdown. „Das Kundenaufkommen hält sich noch in Grenzen, aber das ist für den Anfang vollkommen in Ordnung“, sagt Marktleiter Mario Koal. Er und seine Mitarbeiter müssten „auch erst einmal wieder reinkommen“, fügt er an und lacht.

Die dreimonatige Zwangspause hätten er ein Teil seiner Mitarbeiter dafür genutzt, „die Hütte auf Vordermann zu bringen“, wie Koal sagt. In dem 12.000 Quadratmeter großen Markt gebe es immer etwas zu tun. In Vorbereitung auf die Wiedereröffnung wurden zusätzliche Hygienestationen mit Desinfektionsmittelspendern aufgestellt, die Wegeführung überarbeitet und das Sortiment von Vorweihnachtszeit auf Frühjahr umgestellt.

Frühblüher und Pflanzenerde statt Weihnachtsbäumen und Tannengrün

Mitte Dezember, als der Markt das letzte Mal geöffnet hatte, wurden hier noch Weihnachtsbäume und Tannengrün verkauft. Jetzt liegen Frühblüher und Pflanzenerde im Fokus der Kundinnen und Kunden. Besonders gefragt seien momentan Gartenartikel jeglicher Art, erklärt Marktleiter Koal, egal ob Blumen, Gartenmöbel oder Grillkohle.

Pflanzenerde, Grillkohle, Hundefutter: Werner Wolf aus Potsdam am Montag vor der Babelsberger Hellweg-Filiale. Quelle: Feliks Todtmann

Auch Werner Wolf aus Potsdam ist dafür am Montag zum Hellweg nach Babelsberg gefahren. In seinem Einkaufswagen liegen zwei gigantische Säcke: ein 60-Liter-Beutel Pflanzenerde und ein 15-Kilogramm-Beutel Holzkohle, außerdem Futter für seinen Hund. Der 70-Jährige hat vorsorglich zu den großen Packungen gegriffen. „Man weiß ja nicht, wie lange die Märkte geöffnet bleiben“, sagt er.

Viele Berliner nutzen den Feiertag, um in den Baumarkt zu fahren

Der Parkplatz des Baumarkts ist am frühen Montagnachmittag zu etwa zwei Dritteln belegt. Viele Autos tragen Berliner Kennzeichen. Die Berlinerinnen und Berliner nutzen den Feiertag in der Hauptstadt anlässlich des Internationalen Frauentages, um nach knapp drei Monaten Lockdown Blumenerde, Pflanzen oder Ersatzteile für den Gartenschlauch zu shoppen. In Berlin ist bislang noch keine Öffnung der Baumärkte geplant. Manch einer verbindet den Baumarktbesuch gleich mit einem Ausflug in die brandenburgische Landeshauptstadt, wie eine Frau aus Berlin-Mitte erzählt.

Auch einige Potsdamerinnen und Potsdamer profitieren vom Feiertag in der Hauptstadt: Susanne Rüffert und ihr Mann Rüdiger schieben einen Einkaufswagen voller Pflanzen über den Parkplatz. Sie haben ein halbes Dutzend Erdbeerpflanzen und zwei Handvoll Blumen eingekauft. Susanne Rüffert arbeitet in Berlin und hat deshalb am Montag einen freien Tag. Dass sie und ihr Mann heute den Großeinkauf für den Garten erledigen, sei so nicht vorgesehen gewesen. „Eigentlich brauchten wir nur etwas für das Badezimmer“, sagt sie.

Von Feliks Todtmann