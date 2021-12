Potsdam

Als Artist in Residence bestreitet die Sopranistin Anna Prohaska in der laufenden Saison mehrere Konzerte mit der Kammerakademie Potsdam. Vorgänger in diesem Ehrenamt war der Klarinettist und Komponist Jörg Widmann. Beide vertreten unbestritten die Campions League des internationalen Klassikbetriebs. Am Sonntagabend kam es im Kammermusiksaal der Philharmonie in Berlin zu einer spektakulären Zusammenarbeit zwischen den Ausnahmekünstlern.

Ein Text von Sloterdijk

Prohaska sang einen Text von Peter Sloterdijk, den Jörg Widmann im Auftrag des Musikfest Berlin für die ungewöhnliche Besetzung Sopran, Violoncello und Tasteninstrumente vertont hat. Die Uraufführung war im September wegen Krankheit ausgefallen und konnte nun unter 2G-Plus-Bedingungen nachgeholt werden.

Corti spielt Royer

Die Besucher erlebten ein extravagantes Nummernprogramm, das neue Maßstäbe setzte und in Widmanns facettenreicher Komposition „Schwester Tod“ gipfelte. Mit „Endor“, einer biblischen Wahrsagerin, setzten sich die drei junge Musiker in Eigenregie ein Thema, für das sie auch barocke Stücke, etwa von Händel, heranzogen. Der Organist Francesco Corti trug zum Beispiel in geradliniger Lässigkeit den „Marche des Scythes“ auf dem Cembalo vor, ein rasantes und amüsantes Stück von Joseph-Nicolas-Pancrace Royer, das die Stimmung bei Konzerten zu Hofe Anfang des 18. Jahrhunderts zum Kochen gebracht haben muss.

Die Künstler verbaten sich, die Abfolge der Stücke durch Applaus zu unterbrechen. Den ersten Teil beschloss eine Uraufführung von Wolfgang Rihm, dessen „Gebet der Hexe von Endor“ nach einem Drama von Botho Strauß das Gefüge des Abends bestimmt hat.

Mit expressiver Spielfreude

Jörg Widmanns Unterweltszenen aus Babylon, mit denen dann der umjubelte zweite Teil endete, setzt auf ein breites stilistisches Spektrum. Der Cellist Nicolas Altstaedt nahm sich mit expressiver Spielfreude der Rolle des Teufels an. Es wurde auch gepfiffen, gesprochen und sogar operettenhaft geträllert. So mitreißend und überraschend, romantisch und pointiert kann zeitgenössische Musik sein.

Von Karim Saab