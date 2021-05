Innenstadt

Wenn ein Schmuckstück nach über sieben Jahrzehnten zurückkehrt, kommt es auf zwei Stunden auch nicht mehr an. Geduldig warteten Handwerker, Vertreter des Landtags, eingeweihte Potsdam-Fans und die Vorstände des Stadtschloss-Vereins am Montagmorgen an der Ringerkolonnade auf den schwarzen Lieferwagen von Andreas Hoferick.

Die wertvolle Ladung war am Morgen zwar längst sicher im Heck verstaut, doch das Auto wollte nicht so recht, schaffte den Weg aus Hofericks Bildhauerwerkstatt in Berlin-Weißensee jedoch mit Mühen zum Potsdamer Stadtschloss.

Ein Köpfchen! Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Fahnentreppe des Stadtschlosses wurde 1945 zerstört

Als Hoferick die Klappe öffnet, blinkt ein kleines Köpfchen golden hinter Decken hervor, ragt eine glänzende Babyfaust aus der Luftpolsterfolie hervor. Der Bildhauer zieht das Schutzmaterial beiseite – und die ersten drei goldenden Knaben strahlen die Wartenden an. Insgesamt neun Puttenfiguren hat Andreas Hoferick geladen.

Der Künstler hat sein Werk vollbracht – die verspielten Figuren sind gelungene Kopien des Rokoko-Schmucks der Potsdamer Fahnentreppe. Von seiner Hand geformt und vergoldet. Nun sind die Handwerker dran. Zu zweit tragen sie die rund 79 Kilogramm schweren Wonneproppen die „Fahnentreppe“ an der Westseite des Landtags hinaus. Sie bohren Löcher in den Sandstein, schrauben die Bronzefiguren auf den Kanten der Treppe fest. Zum ersten Mal seit der Zerstörung des Stadtschlosses im April 1945 können Passanten in der Breiten Straße wieder diesen ganz besonders glänzenden Blickpunkt genießen.

Rund 70 Kilogramm wiegt eine Figur. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Fahnentreppe – so ihr offizieller Name – diente darzu, die Standarten der Regimenter für Paraden aus dem Stadtschloss zum Lustgarten zu bringen. Auch die tägliche Parole wurde über diese Treppe ausgegeben. „Das war eine staatstragende Treppe mit einem ernsten Hintergrund“, sagt Hans-Joachim Kuke, Vorsitzender des Stadtschlossvereins. „Und Friedrich II. setzt dort ein Knabenorchester hin und gibt dem ganzen diese heitere Note“, sagt Kuke.

Denn was der Betrachter auch künftig nur in seiner Fantasie sehen wird, sind die Instrumente, die jede Figur ursprünglich in Händen hielt. Sie sind jedoch schon wenige Jahrzehnte später bei der ersten Erneuerung des Geländers im 19. Jahrhundert verloren gegangen und nicht ersetzt worden. Geblieben ist der Name, den die Treppe durch das verspielte Geländer seit den Zeiten Friedrichs II. im Volksmund hatte: Engeltreppe.

Vorsicht an der Kante! Quelle: Bernd Gartenschläger

Stadtschlossverein und Cornelsen Kulturstiftung ermöglichten Kopien

Am frühen Nachmittag stehen die überlebensgroßen Knabenfiguren fest an ihrem Platz. Es wirkt beinahe gefährlich, wie sie am Rand der Treppe balancieren. Noch gibt ihnen kein Geländer den optischen Halt. Das wird sich erst in einigen Monaten ändern. „Jetzt, wo die Figuren final montiert sind, können wir erst die endgültigen Maße des Geländers nehmen“, erklärt Willo Göpel vom Stadtschlossverein. Damit es verspielt und lebendig wirkt, helfen historische Messbilder alleine nicht. Zentimeterarbeit ist gefragt. Nur dann werden die Figuren, sich an das verschnörkelte Geländer anschmiegen, ohne es zu berühren.

Im Herbst sollen die in Eisen gegossenen Gitterelemente nach und nach montiert werden. Auch zwei der wenigen erhaltenen Originalfragmente sollen eingebaut werden. Mehr war nicht möglich, weil unter der Feuervergoldung der Originale eine dicke Rostschicht liegt. Und weil der Landtag nach Fertigstellung zum Eigentümer des Geschenks wird, müssen Sicherheitsanforderungen und Qualität stimmen, um nicht zusätzlich unerwartete hohe Pflegekosten zu erben.

Bildhauer Andreas Hoferick hat seine schwierige Aufgabe erfüllt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Neuschöpfung der Engeltreppe hat ein kleines Vermögen gekostet: Rund 480.000 Euro hat die Cornelsen Kulturstiftung dafür gespendet, weitere Spenden kamen hinzu. Die 94-Jährige Stifterin Ruth Cornelsen soll im Herbst selbst einen Blick auf das Kunstwerk werfen. Ihr Vertreter, der Stiftungsvorstand Stefan Körner, sagt: „Sie freut sich auf die Goldjungs von Potsdam“.

Die Puttentreppe wurde 1751 von Friedrich II. beauftragt. Die neun Puttenfiguren stammen von Friedrich Christian Glume. Die Ziergitter von Johann Melchior Kambly. Quelle: SPSG

Bildhauer Andreas Hoferick ist nach seiner Ankunft in Potsdam völlig gelassen. Seine größte Prüfung war nicht die Tour mit dem defekten Auto. Er ist zwar Meister seines Faches, hat etwa Prunkstücke für die Fassade des neuen Berliner Schlosses, Skulpturen für das Neue Palais und auch die Caritas auf dem Potsdamer Militärwaisenhaus geschaffen. Die kleinen Knaben an der Stadtschlosstreppe waren dennoch eine besonders anspruchsvolle Aufgabe für ihn. Denn weil die Originalfiguren aus der Mitte des 18. Jahrhunderts schon im 19. Jahrhundert kopiert worden waren, schwebt auch die Formensprache der Putten zwischen Rokoko und Klassizismus. Ein Spagat und ein gutes Zeichen für traditionelle Handwerkskunst in schwierigen Zeiten. Er sei vom Ergebnis „überrascht“, sagt er. „Wir haben es getroffen.“

Von Peter Degener