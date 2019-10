Groß Glienicke

Ein Exhibitionist hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Groß Glienicke eine Frau belästigt. Die Zeugin sah den Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Potsdamer Chaussee. Sie stand an einem Fahrradabstellplatz und bemerkte den ihr unbekannten Mann in unmittelbarer Nähe. Mit einem Bergsteigerpickel in der Hand öffnete er mehrfach seine Hose und zeigte sein Geschlechtsorgan.

Der Mann fuhr mit Mountainbike davon

Als die Frau mit der Polizei drohte, fuhr der Exhibitionist mit einem schwarzen Mountainbike davon. Er soll 180 cm groß und von schlanker Statur sein, die Polizei meldet ein „südländisches Erscheinungsbild“, der Mann sprach Deutsch mit leichten Akzent und trug einen Jack-Wolfskin-Pullover und eine Stirnlampe auf dem Kopf.

Von MAZonline