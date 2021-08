Potsdam

Georg Friedrich Prinz von Preußen, Nachfahre des letzten deutschen Kaisers, hat überraschend dementiert, dass sein Haus in den Verhandlungen um die Rückgabe von Kunstschätzen und Immobilien jemals konkrete Forderungen erhoben hätte.

„Gefordert in dem Sinne ist überhaupt noch gar nichts gewesen“, sagt Georg Friedrich über die 2019 bekannt gewordene Liste mit tausenden Kunst- und Erinnerungsstücken aus deutschen Museen. Diese Liste sei lediglich ein „Angebot für eine Einigung“ gewesen. „Nicht mehr und nicht weniger“, sagt der Prinz. Er habe gehofft, dass es auf Grundlage dieser Liste zu Verhandlungen hätte kommen können. Diese hätten aber dann gar nicht stattgefunden.

„Die Schätze des Kaisers vor Gericht“

Diese Sichtweise vertritt der Chef des Hauses Hohenzollern in der Dokumentation „Die Schätze des Kaisers vor Gericht“, die am Sonnabend auf 3Sat (19:20 Uhr) zu sehen ist. In dem Film der Journalistin und Produzentin Tita von Hardenberg äußert sich der Prinz erstmals ausführlicher vor der Kamera.

So medienscheu der Kaiser-Nachfahre ist, so klagefreudig ist er. Die vielen Anwaltsschreiben gegen Journalisten und vor allem Historiker spielen ebenfalls eine Rolle in der Dokumentation. Schließlich steht im Zentrum des Rückgabestreits die Frage, inwiefern Kronprinz Wilhelm mit den Nationalsozialisten paktiert hat – und dem NS-Regime Vorschub geleistet hat.

Schüle fordert „angstfreien Diskurs“

Die Klagen gegen Historiker wie den Potsdamer Forscher Winfried Süß hatte Brandenburgs Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) zum Anlass genommen, die Verhandlungen (es gab natürlich doch welche) mit den Hohenzollern abzubrechen.

Sie fühle sich als Ministerin eben auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem Land verantwortlich, sagt Schüle. Sie stehe für einen „angstfreien Diskurs“, der durch die Unterlassungsklagen des Adelshauses kaum gewährleistet sein dürfte. Daher liegt nun die Entscheidung beim Potsdamer Verwaltungsgericht.

Machtan: Nähe zu den Nazis war eklatant

Schüle sagt, sie meine inzwischen einen wissenschaftlichen Konsens zu erkennen, wonach Kronprinz Wilhelm dem NS-Regime erheblichen Vorschub geleistet habe. Tatsächlich hat auch der ausgewiesene, und einst von den Hohenzollern beauftragte Historiker Christopher Clark sein Bild dahingehend geändert, dass der Kronprinz geglaubt habe, mit den Nazis zusammenarbeiten zu müssen, um die Linken klein zu halten. Dies sei durchaus eine Vorschubleistung, so Clark.

Der Historiker Lothar Machtan, dessen Buch „Der Kronprinz und die Nazis“ am 9. August erscheint, äußert sich zurückhaltender.

Er sagt: „Die Nähe des Kronprinzen zu den Nazis ist eklatant, und die ist auch nicht wegzureden.“ Zugleich schränkt er diese „eklatante Nähe“ auf die Jahre 1932/33 ein. Diese Beziehung sei danach bald erkaltet. 1933 war bekanntlich das Jahr von Hitlers Machtergreifung – das würde also der Vorschubthese gar nicht entgegenstehen. Machtan aber will nicht zu diesem Schluss kommen. Dies müssten letztlich die Gerichte entscheiden, sagt er.

Machtan konnte für sein Buch unter anderem das Hausarchiv der Hohenzollern nutzen. Die offizielle Buchvorstellung findet Mitte August passenderweise im Berliner Kronprinzenpalais statt – unter Teilnahme von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Georg Friedrich Prinz von Preußen.

„Die Schätze des Kaisers“, Samstag, 19:20 Uhr auf 3Sat

Von Torsten Gellner