Entwürfe für Potsdam neue Mitte: Stadtplanung nach dem Baukastenprinzip

Innenstadt

In Potsdams neuer Stadtmitte geht es voran: Am Mittwoch hat Sigrun Rabbe, die Geschäftsführerin des Sanierungsträgers Pro Potsdam, die Entwürfe für drei künftige Gebäude im sogenannten Block IV präsentiert. Mitte Mai wird eine Auswahlkommission entscheiden, welche Kombination tatsächlich gebaut wird.

Potsdams Mitte: Vier Bauherren für Block IV

Der nun konkretisierte Block IV rahmt das Gebäude der Stadt- und Landesbibliothek ein – vor dieser sind die Entwürfe auch zu sehen. Das Gelände ist in vier Baulose aufgeteilt, die wiederum jeweils aus mehreren Parzellen bestehen. Je ein Baulos entfällt auf studentisches Wohnen, das durch das Studierendenwerk Potsdam realisiert wird, sowie auf Sozialwohnungen der städtischen Pro Potsdam. Die anderen beiden Lose wurden privaten Bauherren zugeschlagen: Dr. Wulf Böttger Immobilien aus Brühl und das Duo Daniel & Rothkegel aus Potsdam.

„Die Bauherren hatten die Vorgabe, mindestens drei Baukonzepte für ihre Lose vorzulegen“, erläutert Sigrun Rabbe die Vielzahl der nun vorliegenden Entwürfe. Jede Parzelle solle ein eigenes Gesicht bekommen, orientiert am verbrieften Vorbild. Die Entwürfe seien orientiert an den vorgegebenen Nutzungskonzepten: In den Erdgeschossen der künftigen Erika-Wolf-Straße 7 bis 9 wird Einzelhandel angesiedelt, darüber Wohnnutzung, knapp die Hälfte davon zu „gedämpften Mietpreisen von 10,50 pro Quadratmeter“.

Gremium tagt Mitte Mai

Und es gibt noch eine Einschränkung. Denn obwohl die nun anonym vorliegenden Architektenentwürfe die Gebäude jeweils als Ensemble angehen, müssen mindestens zwei verschiedene Architekten bei der Auswahl den Zuschlag erhalten – zwei nebeneinanderliegende Gebäude dürften nicht vom selben Büro stammen, erklärt Sigrun Rabbe. Möglicherweise werden also sogar alle drei Parzellen von jeweils unterschiedlichen Planern gestaltet. „Es geht um Vielschichtigkeit, es geht um Auswahl“, sagt sie Sanierungsträger-Chefin, „wir können uns auf diese Weise ein Ensemble zusammenbauen.“

Diese Stadtgestaltung nach dem Baukastenprinzip soll in einer Sitzung des Auswahlgremiums am 12. Mai entschieden werden. Erst dann wird auch öffentlich, welche Architekten die Entwürfe geschaffen haben. Die Anonymität ist kein Zufall, sagt Sigrun Rabbe: „Wir suchen Architektur aus und keinen Architekten.“ Bis zum 5. Mai können die Potsdamer Bürger der Auswahlkommission ihre Meinung zu den verschiedenen Optionen mitteilen. „Feedback ist absolut erwünscht“, sagt Sigrun Rabbe. Die Kernaussagen der Bürger würden in der Auswahl berücksichtigt.

Von Saskia Kirf