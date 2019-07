So paddelt ein Lebenskünstler über die Havel

Potsdam Erfinder in Potsdam - So paddelt ein Lebenskünstler über die Havel Joe Friedrichsen ist Künstler und Bastler. Er lebt am Schlaatz und sucht die Natur. Unter seinem Label „Little Joe“ schöpft der Deutsch-Portugiese unermüdlich. Doch kaum jemand kennt den Potsdamer Allrounder.

Little Joe lässt sein Eigenbau-Kajak zu Wasser am Tiefen See und paddelt eine Runde. Quelle: Rainer Schüler