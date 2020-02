Erfolgreiches „Potspresso“-Pfandsystem: „Uns gehen die Becher aus“

Potsdam

Potsdams Pfandbechersystem „Potspresso“ ist im ersten Jahr erfolgreich angelaufen. Das verkündete Stadtsprecher Stefan Schulz am Dienstagabend im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit. „Es gibt positives Feedback und eine hohe Akzeptanz“, sagte er. „Aber wir müssen das System weiter verfestigen“, ergänzt er. Auch in den nächsten zwei Jahren wollen Pro Potsdam und die Stadtwerke das Pfandbechersystem mit jeweils 80.000 Euro unterstützen, bevor es sich selbst finanzieren soll.

6000 Becher wurden im vergangenen Jahr an 58 Geschäfte ausgegeben. Die meisten seien klein und vom Inhaber betrieben. Aber auch eine Bäckerei der Exner-Kette hat in Fahrland die „Potspresso“-Becher im Angebot. „Die Becher sind im Umlauf. Uns gehen die Becher aus“, sagt Schulz. Ganz so drastisch ist es allerdings doch nicht: 4000 bestellte Becher wurden noch nicht ausgeliefert und sorgen für Nachschub.

Hinter dem System steckt die Idee möglichst viel Müll zu vermeiden. Für jeweils zwei Euro kann sich ein „Potspresso“-Becher und ein Deckel in unterschiedlichen Farben ausgeliehen werden. Das soll den Einwegbecher ersetzen. In dem Pfandsystem können sich Potsdamer in vielen Geschäften Getränke abfüllen lassen oder den umweltfreundlich produzierten Becher auch zurückgeben. Vorbild ist das Pfandsystem in Hannover.

Pfandsystem soll ausgebaut werden

Das Pfandsystem soll 2020 weiter ausgebaut werden. „Wir versuchen, nun mit der Bürgerstiftung auch größere Unternehmen mit ins Boot zu holen“, sagte Schulz. Gemeint sind damit vor allem Rewe, das Studentenwerk, die Bahnhofspassagen und die Universität Potsdam. Auch die Infrastruktur soll verbessert und der Bekanntheitsgrad erhöht werden.

Auch Peter Roggenbuck vom Bürgerbündnis berichtet als Ortsvorsteher von Marquardt Positives: „Wir konnten mit den Pfandbechern den Müll von den Vereinen und dem Wirt um 80 Prozent reduzieren“. Er kritisiert aber auch, dass viele Abgeordnete in Potsdam den „Potspresso“-Becher nicht benutzen würden. „Wir müssen als Stadtverordnete ein Vorbild sein“, erklärt er der MAZ.

Von Jan Russezki