Der Potsdamer Architekt Uwe Meybohm sucht Mitstreiter für ein Erinnerungsprojekt an den Architekten und Industriedesigner Peter Behrens, der fast 20 Jahre in Neubabelsberg wirkte. Mit der Villa Francke ist am Donnerstag ein Behrens-Werk in Potsdam Austragungsort des nächsten Sieben-Sachen-Netzwerkabends.