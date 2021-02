Potsdam

Die einen schauen mit Hoffnung auf die Impfung gegen das Coronavirus, die anderen mit Skepsis. Was bringt die Impfung? Wie viele nehmen sie in Anspruch? Was sind die Begleiterscheinungen? Die Pflegerinnen und Pfleger in den Potsdamer Krankenhäusern, Medizinerinnen und Therapeuten, Servicekräfte und Auszubildende gehören zu den ersten Impflingen in der Landeshauptstadt. Eine Bilanz.

Wie weit sind das Bergmann-Klinikum und die Christlichen Kliniken Potsdam mit der Covid-19-Impfung?

„Mitarbeitende des Klinikums wurden in drei Impfrunden jeweils über mehrere Tage gestreckt geimpft“, teilt Klinik-Sprecherin Theresa Decker mit. Pro Tag seien dabei zwischen 300 und 500 Kollegen mit dem Impfstoff versorgt worden. Insgesamt wurden 4790 Impfungen durchgeführt, damit haben knapp 2400 Angestellte bereits beide Schutzimpfungen erhalten. Weitere sollen folgen, wenn wieder Impfstoff geliefert wird.

Der Verbund Christlicher Kliniken Potsdam mit dem St.-Josefs-Krankenhaus der Alexianer, der Oberlinklinik und dem Evangelischen Zentrum für Altersmedizin hat zwei Wochen nach dem Bergmann-Klinikum mit den Impfungen begonnen und vergangene Woche die Zweitimpfungen verabreicht. „Wir haben insgesamt 575 Erstimpfungen für Mitarbeitende des St.-Josefs-Krankenhauses sowie für die kooperierenden Partner auf dem Gesundheitscampus – zum Beispiel für die Kardiologische Gemeinschaftspraxis und für Bewohner und Bewohnerinnen des St.-Franziskus- Pflegeheims – durchgeführt“, sagt Benjamin Stengl, Sprecher des St. Josefs. Das Oberlinhaus konnte 500 Impfdosen für anspruchsberechtigte Mitarbeitende in Empfang nehmen. Über 80 Prozent sind in der Oberlinklinik, den drei Medizinischen Versorgungszentren sowie im Oberlin-Rehazentrum verabreicht worden. Der übrige Teil ging an Mitarbeitende, die in den hochsensiblen und hochgefährdeten Bereichen mit schwerstbehinderten und -kranken Menschen mit Behinderungen tätig sind und an die Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses, die aufgrund ihrer Behinderungen und Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören.

Sind Nebenwirkungen aufgetreten?

Der Großteil der Mitarbeitenden am St.-Josefs-Krankenhaus habe die Impfung gut vertragen, sagt Benjamin Stengl. „Vereinzelt traten grippeähnliche Symptome mit Schüttelfrost und Kopf- und Gliederschmerzen auf.“ Die Beschwerden hielten zwischen 24 Stunden und bis zu fünf Tagen an. Mitarbeitende berichten zudem von Krankschreibungen. Laut Stengl lagen die krankheitsbedingten Ausfälle am vergangenen Freitag, als die Zweitimpfungen abgeschlossen wurden, im Pflegedienst bei 18 Prozent: „Saisonbedingt völlig normal“. Zwar liegen aus Datenschutzgründen keine Details vor, wenn sich jemand krankschreiben lässt. Aber: „Einige der Fälle sind ganz sicher auf die Impfung zurückzuführen.“

Auch das Oberlinhaus habe wenige Rückmeldungen zu Impfreaktionen erhalten, sagt Sprecherin Andrea Benke. Es habe sich vornehmlich um Schmerzen an der Einstichstelle, um leichte bis stärkere Kopfschmerzen sowie um ein Gefühl von Fieber oder auch ein Krankheitsgefühl wie während einer Erkältung gehandelt. Die Reaktionen waren zumeist ein bis zwei Tage nach der Impfung abgeklungen, entsprechende Krankschreibungen seien nicht bekannt.

Im Bergmann-Klinikum kann man ebenfalls nicht sagen, warum einzelne Mitarbeitende nach einer Impfung nicht arbeitsfähig waren – aber es gab nach beiden Terminen Krankmeldungen. Die Bergmann-Physiotherapeutin Stephanie Herrschuh sagt, sie habe nach der ersten Impfung leichte Schmerzen im Oberarm gehabt. „Bei der zweiten Impfung habe ich deutlich mehr reagiert, mit Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Temperatur. Nach zwei Tagen war das aber auch wieder vorbei.“ Sie bereue die Impfung nicht, betont die Physiotherapeutin: „Ich bin dankbar, dass ich das schon zu einem so frühen Zeitpunkt machen durfte und somit einen Teil dazu beitragen kann, diese Pandemie hoffentlich bald einzudämmen. Ich fühle mich deutlich sicherer, bin aber der Meinung, man sollte trotzdem weiterhin die Schutzmaßnahmen einhalten und kein unnötiges Risiko eingehen.“

Ist es trotz Impfung zu Neuinfektionen gekommen?

Ja – wenn auch zu sehr wenigen. „Es sind Einzelfälle von Mitarbeitenden bekannt, die sowohl nach der Erstimpfung, als auch nach der Zweitimpfung positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden“, sagt Theresa Decker fürs Klinikum. Alle diese Fälle hätten jedoch noch deutlich innerhalb der relevanten zehn Tage nach der Zweitimpfung gelegen – laut Robert-Koch-Institut setzt der vollständige Impfschutz etwa eine Woche nach der Zweitimpfung ein. „Der betriebsärztliche Dienst monitort diese Fälle sehr engmaschig und beobachtet dabei deutlich unkomplizierte Krankheitsverläufe“, so Decker. Am Oberlinhaus sind laut Andrea Benke bei Geimpften keine neuen Infektionen aufgetreten. Am St. Josefs wurde bei vier Mitarbeitern zwischen der Erst- und der Zweitimpfung eine Infektion per PCR-Test nachgewiesen. Die Betroffnen waren asymptomatisch und wurden im Routine-Screening identifiziert.

Wie groß ist die Impfbereitschaft?

Im St.-Josefs-Krankenhaus liegt die Impfbereitschaft laut Benjamin Stengl bei mehr 90 Prozent: „Insbesondere in der Pflege und im Ärztlichen Dienst gibt es einen nachvollziehbar großen Anspruch, mit einer vollständigen Schutzimpfung versorgt zu sein.“ Das sagt auch Klinikums-Sprecherin Theresa Decker. „Bislang füllen sich die von uns angebotenen Impftermine sehr schnell. Wir gehen aktuell von einer Impfbereitschaft von mehr als 80 Prozent aus.“ Am Oberlinhaus und liegt die Impfbereitschaft laut Andrea Benke ebenfalls bei über 80 Prozent: „Die geimpften Mitarbeitenden sind über Wirksamkeit und Impfschutz aufgeklärt und darüber informiert, dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, um circa 95 Prozent geringer ist. Sie fühlen sich somit auch sicherer.“

Bleiben die Schutzmaßnahmen trotz Impfung bestehen?

An allen Kliniken und im Oberlinhaus bleiben die bisherigen Schutzmaßnahmen erhalten. „Wir entsprechen damit einerseits der Eindämmungsverordnung des Landes und andererseits ist es noch nicht abschließend wissenschaftlich erwiesen, dass man trotz Schutzimpfung Überträger des Virus sein kann“, so Benjamin Stengl. Theresa Decker betont: „Auch geimpfte Mitarbeiter unterliegen weiterhin dem regulären Abstrichmanagement.“

Von Nadine Fabian und Saskia Kirf