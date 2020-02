Potsdam

Die Polizei bittet um Hilfe bei den Ermittlungen in einem PayPal-Betrug. Am 4. September 2019 hatte ein Unbekannter an einer Potsdamer Tankstelle mit den gestohlenen PayPal-Daten eines Mannes aus Niedersachsen mehrere Gutscheine im Wert von mehreren hundert Euro gekauft. Wie der oder die Täter an diese Daten gelangt sind, ist bisher nicht bekannt. Die Zahlunge erfolgte mit einem „USB-ähnlichen Gegenstand am Kartenlesegerät“, schreibt die Polizei.

Von dem Mann, der gebrochen Deutsch gesprochen haben soll, liegen nun Bilder einer Überwachungskamera vor. Die Polizei fragt: „Wer erkennt den Mann? Wer kann Hinweise zu dessen Identität oder Aufenthaltsort geben?“ Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 zu wenden.

Von MAZonline