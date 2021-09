Bergholz-Rehbrücke

Schick sieht er aus, der neue Bau, mit seinen hellen Steinen, seinem sanften stufenweisen Anstieg und seiner Parkanlage. Das nach der amerikanischen Medizinnobelpreisträgerin von 1947, Gerty Cori, benannte Forschungslabor des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (Dife) ist ohne Zweifel ein Schmuckstück auf dem Campus in Bergholz-Rehbrücke.

Trotz Pandemie im Zeitplan

Das fanden zur Eröffnung am Donnerstag auch Redner wie Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD), Veronika von Messling vom Bundesforschungsministerium, der Vize-Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias Beller, oder die Bauherrin selbst, Dife-Verwaltungschefin Birgit Schröder-Smeibidl. Von einem „großartigen Gebäude“, „Eleganz“ und einer „funktional modernen Infrastruktur“ ist die Rede.

Die Rede ist aber auch von der unglaublichen Leistung, trotz Pandemie wie geplant nur knapp zwei Jahre und drei Monate für das Projekt gebraucht und mit rund 20,4 Millionen Euro lediglich 400.000 Euro mehr verbaut zu haben. Doch weniger die ansprechende Hülle des Berliner Büros Heinle, Wischer und Partner, umgesetzt von der Architektin Katja Döpke, als das, was sie beherbergt und wozu sie dient, dürfte zählen.

Zur Galerie Potsdamer Ernährungsforscher haben bei der Einweihung Grund zum Jubeln. Im Gerty-Cori-Haus finden sich Forschungsabteilungen, Labors und das Humanstudienzentrum unter einem Dach.

„Die Architektur muss der Funktion folgen“, sagt Döpke selbst bei der Eröffnung. Und sie übertreibt nicht, wenn sie sagt: „Ich denke, dass uns dies bei diesem Gebäude gelungen ist.“ Vier große Forschungsabteilungen des Dife kommen in dem Haus unter, dazu das Humanstudienzentrum für die Aufnahme und Untersuchung von Versuchspersonen. Auch eine Biobank und ein Datenzentrum, in dem sensible Gesundheitsdaten gespeichert werden, finden sich nun unter einem Dach.

Ideale Raumaufteilung

Während Studienteilnehmer vollkommen ebenerdig in das Studienzentrum gelangen, befinden sich neue große Server für die Studiendaten sicher im zweiten Obergeschoss. Labors und Büros, die zu einer Forschungsabteilung gehören, wurden alle auf einer Ebene eingerichtet. Bisher lag die Abteilung „Molekulare Epidemiologie“ sogar außerhalb des Campus.

„Natürlich ist jetzt gewährleistet, dass eine bessere Zusammenarbeit möglich ist“, sagt deren Leiter Matthias Schulze über seinen Einzug in den Neubau. Der Forscher, der zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Ernährung und chronischen Erkrankungen untersucht, freut sich, dass sich Labors für die experimentelle Forschung seiner Kollegen direkt neben und unter ihm befinden und dass das Humanstudienzentrum auch im Haus untergekommen ist. Auch Schulze, den langfristige Ernährungseinflüsse interessieren, profitiert von den Möglichkeiten dieses Zentrums.

Labor im Gerty-Cori-Haus im Deutschen Institut für Ernährungsforschung Rehbrücke. Quelle: Julius Frick

Dessen Leiterin, Manuela Bergmann, ist sicher, dass Studienteilnehmer den Eindruck haben werden, eine professionelle und sehr moderne Einrichtung zu betreten. „Sie werden sich wohl fühlen“, glaubt Bergmann. Links und rechts des Flurs öffnen Scheiben den Blick auf große, bepflanzte Atrien im Freien, die besonders aus Sitzgruppe aus gut zu sehen sind. Nicht zuletzt sei effizient angeordnet, die Untersuchungsräume um die Ecke, die Biobank auf der gleichen Ebene und die Kollegen der Vertrauensstelle und des Datenzentrums im Obergeschoss. „Das ist für uns jetzt viel besser“, so Bergmann.

Nachwuchsforscherinnen sind begeistert

Gut aufgehoben fühlen sich auch junge Wissenschaftlerinnen wie Marina Leer, Charlotte Rinn oder die Anne-Katrin Muth. Leer freut sich zum Beispiel darauf, dass mit dem neuen Apparat zum Sortieren von einzelnen Zellen ganz neue Experimente möglich sind. ihre Kollegin Charlotte Rinn findet es praktisch, dass sich die Tiefkühlschränke jetzt im Haus befinden und die Doktorandin Anne-Katrin Muth, die erforscht, inwieweit Ernährung Einfluss auf Gehirnfunktionen hat, ist sicher, viel vom Kontakt mit den anderen Abteilungen zu profitieren.

Birgit Schröder-Smeibidl (l., Administrativer Vorstand des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung), Manja Schüle (Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg), Tilman Grune (Wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung). Quelle: Julius Frick

Auch Neuheiten gibt es. In dem vollautomatisierten Biobanksystem im Erdgeschoss sorgt ein Roboter für das Aus- und Einsortieren kleiner Ampullen mit sensiblen Zell-, Blut- und anderer Proben in den – 180 Grad kalten Flüssigstickstoff. Anderswo machen das Forscher noch eigenhändig. Askion-Vertriebsleiter Stefan Chabierski, der den Rieseneisschrank aus Thüringen geliefert hat, meint, dank der besseren Kühlkette hielten Proben viel länger, was ganz andere Studien erlaube.

Nicht zuletzt wegen dieser Ausstattung sieht Dife-Vorstand Tilman Grune im neuen Gerty-Cori-Haus auch die Verpflichtung, „neue, innovative und wichtige Forschung“ zu machen. Ein zentraler Gegenstand des Hauses werde sicher der Zusammenhang zwischen Ernährung und höherem Lebensalter sein. Wie sich die Verarbeitung von Nährstoffen im Alter ändert, untersucht zum Beispiel die Ernährungswissenschaftlerin und Gerontologin Kristina Norman. Die Professorin freut sich jetzt nicht nur über tolle Labors, sondern auch den Austausch mit den anderen Abteilungen. Dass unter diesen Bedingungen wertvolle Erkenntnisse und am Ende Ernährungsempfehlungen für den Alltag entstehen werden, zweifelt sie nicht an.

