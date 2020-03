Erneut Ärger um Wäldchen an der Humboldtbrücke

Potsdam

Der Konflikt galt als gelöst, nun flammt der Streit um das Bauvorhaben zwischen Humboldtring und Humboldtbrücke doch noch einmal auf. Zwar wurden die Denkmalpfleger, die dem Projekt über Jahre eisern Widerstand geleistet und mit Klagen und sogar mit dem Verlust des Welterbe-Status gedroht hatten, vor wenigen Monaten mit einem Kompromiss befriedet. Ganz und gar unzufrieden bleiben derweil die Naturschützer, denn wie sich jetzt im Bauausschuss der Stadtverordnetenversammlung offenbarte, steht das zwischen Havel, Schnellstraße und DDR-Blöcken gelegene Wäldchen weiterhin zur Disposition. Ein erheblicher Teil des Biotops soll nun einem Parkplatz weichen.

Die Planungen eines privaten Berliner Investors, im Nuthewäldchen Wohnhäuser zu errichten, reichen bis ins Frühjahr 2014 zurück – schnell gedieh das Projekt zum Politikum. Vor allem Grüne, Linke und Andere kritisierten, dass für die zunächst angestrebten 270 Wohnungen das Wäldchen großteils abgeholzt werden sollte. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und das Landesamt für Denkmalpflege wiederum kritisierten, dass die Neubauten die historische Sichtbeziehung zwischen dem Flatowturm im Babelsberger Park und der Nikolaikirche in der Innenstadt verstellen würden. Selbst die Unesco-Welterbehüter des Deutschen Nationalkomitees des Internationalen Rates für Denkmalpflege ( Icomos) traten daraufhin auf den Plan.

Im Herbst 2019 deutete nach zähem Ringen alles auf eine Lösung hin: Der zwischen Stiftung, Denkmalamt, Landeshauptstadt und Investor getroffene Kompromiss sieht vor, weniger Häuser zu errichten, so dass die Bebauung die Sichtfächer-Grenze „nur noch sehr unwesentlich mit mehrgeschossigen Gebäuden streift“. Geplant sind nunmehr 230 Wohnungen in vier- bis fünfgeschossigen und bis zu 48 Meter hohen Häusern. Vorgesehen ist jetzt aber auch ein 2500 Quadratmeter großer Parkplatz. Mehr noch: Laut Viola Holtkamp von der städtischen Bauleitplanung beurteilen Denkmalamt und Stiftung den hohen Baum- und Gehölzbestand auf dem Areal als „kritisch“. Auch die Bäume würden eine Beeinträchtigung der Sichtbeziehungen darstelle. Kurz gesagt: Die Bäume, die nach dem Parkplatzbau übrig sind, stehen ebenfalls in der Sichtachse und sollen peu à peu zugunsten einer niedrigeren Begrünung nach dem Vorbild einer Auenlandschaft weichen. Dies soll laut dem städtebaulichen Konzept durch „den langfristigen Verzicht auf Nachpflanzungen von eventuell abgängigen Großbäumen in diesem Bereich“ erreicht werden.

Was der Leiter des Bauausschusses, Wieland Niekisch ( CDU), als Planungs-Optimum bezeichnet, bringt andere geradezu auf die Palme. Allen voran Michél Berlin (Linke). „Da ist ein Wald – wir sollen Bäume ausholzen, nur weil sie der Stiftung nicht passen und um die Sichtbeziehung nach Geltow herstellen? Wir bekommen dort eine Savannenlandschaft!“ Ähnlich, wenn auch ruhiger, argumentiert André Tomczak (Die Andere): „Wir dürfen nicht der Stiftung allein das Feld überlassen. Nicht Wald ist die Sichtbehinderung, sondern die fette vierspurige Schnellstraße – und die kriegen wir nicht kompensiert, wenn wir die Bäume wegnehmen. Wenn großflächig abgeholzt und neu gepflanzt wird, ändert sich der Charakter dieses sensiblen Bereichs einer gewachsenen Kulturlandschaft maßgeblich – und zwar nicht zufriedenstellend.“ Tomczak bezeichnete das zurückliegende Verfahren als „sehr unschön“: „Aus unserer Sicht ist es sehr bedauerlich, dass die Stadtverwaltung und der Vorhabenträger echte Schüsse vor den Bug brauchten.“ Die Fraktion könne das Vorhaben in abgespeckter Form zwar „schon eher mittragen“: „Der Stellplatz kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein.“

Potsdams Baudezernten Bernd Rubelt (parteilos) mahnte, sich die Kompromissfähigkeit zu erhalten. Es sei sicher immer mal wieder so, dass das Ziel der Stadt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den Zielen anderer Träger entgegenstehen könnte: „Man kann aber nicht alles gegeneinander ausspielen!“

Trotz heftiger Diskussion empfahl der Ausschuss bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, dass die Stadtverordneten das städtebauliche Konzept beschließen mögen. Folgen die Stadtverordneten diesem Votum, wird im nächsten Verfahrensschritt der Entwurf des Bebauungsplans öffentlich ausgelegt. Bürger und Bürgerinnen haben dann die Gelegenheit, ihre Anregungen dazu zu äußern.

Von Nadine Fabian