Erneut Balkonkletter-Diebe Am Stern in Potsdam

Am Stern

Am Laplacering meldete eine Mieterin einen Einbruchsversuch. Sie hatte am Dienstagvormittag an ihrer Balkontür Einbruchsspuren gefunden hatte. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Balkon der Hochparterre-Wohnung verschafft und offenbar versucht, die Tür aufzuhebeln. Die Bewohnerin berichtete von Geräuschen, die sie am Vorabend gegen 20.30 Uhr gehört hatte. Ein Zusammenhang mit einer am Vortag vermeldeten, ähnlich gelagerten Tat, wird durch die Kriminalpolizei geprüft. An der Balkontür entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Von MAZonline