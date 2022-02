Erneut Corona-Proteste in Potsdam erwartet

Potsdam

Am Montagabend werden erneut hunderte Demonstranten in der Potsdamer Innenstadt erwartet. Das Bündnis „Freie Impfentscheidung Potsdam“ ruft zu einer Demonstration durch die Innenstadt auf, während das Bündnis „Solidarisches Potsdam“ eine Gegen-Kundgebung angekündigt hat.

Es ist bereits die neunte angekündigte „Demonstration gegen eine allgemeine, altersabhängige oder berufsspezifische Corona-Impfpflicht „des Bündnisses „Freie Impfentscheidung Potsdam“, die am Montagabend in Potsdam stattfinden soll. Die Veranstalter erwarten erneut hunderte Teilnehmer und wollen darauf achten, dass Maskenpflicht und Mindestabstand eingehalten werden. Start ist am Bassinplatz um 18 Uhr.

„Solidarisches Potsdam“ kritisiert Polizei

In Gruppen des Messengerdienstes Telegram wird derzeit auch wieder fürs sogenannte unangemeldete „Abendspaziergänge“ mit Treffpunkten am Bahnhof Charlottenhof und am Brandenburger Tor geworben. Ähnliche Versammlungen wurden in der Vergangenheit im Vorfeld verboten und wurden von der Polizei verhindert.

Den Aufzug der Gegner von Corona-Maßnahmen, denen sich immer wieder Corona-Leugner oder rechtsextreme Gesinnungsgenossen anschließen, will das Bündnis „Solidarisches Potsdam“ nicht unwidersprochen lassen. Es hat eine Kundgebung für 17.30 Uhr vor der Wilhelm-Galerie am Platz der Einheit angemeldet. Zugleich kritisiert das Bündnis das Vorgehen der Polizei gegen seine Aktivisten. Die Polizei habe „massiv aufgerüstet, um die Demonstration der Impfgegner*innen frei von jeder Störung zu halten“. Auch vor einer Woche hatte es Proteste und Gegenproteste in Potsdam gegeben.

