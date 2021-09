Babelsberg

In der Marlene-Dietrich-Allee wurde am Wochenende oder Montag erneut ein Fahrrad gestohlen. Nachdem am Montag bereits der Diebstahl eine E-Bikes gemeldet wurde, ist der Polizei am Dienstag nun das Verschwinden eines weißen Mountain Bikes vom Typ YT Industries Jeffsy aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in derselben Straße angezeigt worden.

Der oder die Täter hatten das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages aufgebrochen und das Fahrrad mitgehen lassen. Die Polizei vermutet, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte.

Von MAZonline