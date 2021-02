Erneut Katalysatoren gestohlen – diesmal in Drewitzer Autohaus

Drewitz

Die Serie von Katalysator-Diebstählen in der Region Potsdam geht weiter. Diesmal ist ein Autohaus in der Trebbiner Straße betroffen. Am Mittwochnachmittag meldete ein Mitarbeiter, dass von drei abgestellten Opel-Kleintransportern die Katalysatoren und Dieselpartikelfilter demontiert und gestohlen worden waren. Die Tatzeit ließ sich zunächst nicht genau eingrenzen und der Sachschaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Vor Ort wurden auch Spuren der Täter gesichert.

Von MAZonline