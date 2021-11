Waldstadt

Riesen-Andrang bei der Impfaktion am Horstweg: Knapp 500 Menschen haben am Donnerstagmorgen angestanden, um sich in der Arbeitsagentur eine Corona-Impfung zu holen. Doch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stellte schon kurz nach Beginn der mobilen Impfaktion um 8 Uhr klar, was geht und was nicht. „Wir haben abgezählt und lassen 200 rein“, sagte ein Helfer des DRK: „Die anderen 300 mussten wir leider wieder wegschicken.“

Der Frust unter den Impfwilligen war groß. Es habe lautstarke Beschwerden von Abgewiesenen gegeben, berichtete der DRK-Helfer, also habe man die Polizei gerufen. Die bildete dann eine Sperre, mit dem das Ende der Impfschlange angezeigt wurde. „Impf-Stop! Bitte nicht mehr anstellen. Impfkapazität erreicht“, war auf dem Schild zu lesen.

Es kamen über Stunden immer weitere Impfinteressenten dazu, denen riet man, es am Freitag nochmal zu versuchen, wenn im Haus 4 des Universitätsstandortes Am Neuen Palais von 12 bis 18 Uhr geimpft wird. „Kommen Sie am besten schon um neun“, riet der Ordner den Spätankömmlingen: „Dann haben sie eine sichere Chance.“ In etwa zwei Wochen werde es auch wieder ein Impfzentrum geben, vielleicht sogar zwei – wo, wisse man noch nicht. Dafür können man sich Termine besorgen oder auch ohne Termin kommen.

Die Schlange der Wartenden reichte zeitweise vom Seiteneingang der Arbeitsagentur um die Ecke bis zum Haupteingang. Quelle: Julius Frick

Das DRK hatte wieder zwei Impfteams im Einsatz, diesmal rekrutiert aus eigenem Personal. „Manchmal brauchen wir auch Hilfe von der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft)“, sagte eine Mitarbeiterin gegenüber der MAZ: „Mehr als zwei Teams können wir derzeit aber einfach nicht bereitstellen. Machen Sie uns nicht dafür verantwortlich, dass so viele abgewiesen werden.“

Thomas Spitzer aus Potsdam kam zwei Mal zum Impfen am Horstweg und hatte trotzdem keine Chance. Quelle: Rainer Schüler

Einer der Enttäuschten war Thomas Spitzer. Der 58-Jährige ist selber Arzt und arbeitet bei einer Potsdamer IT-Firma. Er ist zwei Mal geimpft, wollte aber gerne die Boosterimpfung haben. „Ich war früh schon mal hier“, sagt er: „Doch da war die Schlange noch gewaltig.“ Er habe darauf gehofft, dass etliche Wartende über die Stunden aufgeben und es am späten Mittag nochmal versucht. Doch überreden konnte er den Ordner nicht. Der Hinweis auf die Impfaktion am Freitag half ihm nicht wirklich weiter: „So lange kann ich mich einfach nicht anstellen.“

Ganz weit war der Weg nach Potsdam für Sandra Jankowic (32) und ihre Tochter Velantina (13). Sie kamen aus Ziesar (Potsdam-Mittelmark) in die Landeshauptstadt, um die Tochter das erste Mal impfen zu lassen; die Mutter ist beriets geimpft. Ein Hausarzt habe ihr gesagt, das Kind könne mit dem Einmal-Mittel von Johnson&Johnson geimpft werden – ein DRK-Mitarbeiter erklärte ihnen, das sei Unsinn. Den Jugendlichen werde ausschließlich Biontech verabreicht. „Aber da sterben doch Kinder“, hatte die Mutter im Internet gelesen. Man riet ihr, nicht alles zu glauben, was im Netz verbreitet wird; Biontech sei ein sehr sicherer Impfstoff. Aber auch für eine Biontech-Impfung kamen die beiden an diesem Tage zu spät. „Wir sind fast eine Stunde her gefahren“, sagte die Mutter, das könne sie nicht gleich wieder machen: „Ich muss ja auch arbeiten.“

Die nächsten Impf-Termine in Potsdam:

26. November - Universität Potsdam - Neues Palais, Haus 4, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, 12 bis 18 Uhr. Impfstoff: Biontech (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson

29. November – Treffpunkt Freizeit, Sporthalle, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam, 11 bis 17 Uhr, Impfstoff: Biontech (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson

2. Dezember – Bürgerhaus Bornim (alte Sporthalle), Potsdamer Straße 90, 14469 Potsdam, 11 bis 17 Uhr, Impfstoff: Biontech und Moderna (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson

3. Dezember – Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), Stern-Center 1-10, 14480 Potsdam, 12 bis 18 Uhr, Impfstoff: Biontech und Moderna (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson

4. Dezember – Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), 11 bis 17 Uhr, Impfstoff: Biontech und Moderna (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson

10. Dezember – im Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27, 14471 Potsdam, 12 bis 18 Uhr, Impfstoff: Biontech und Moderna (Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich), Johnson & Johnson

11. Dezember – im Markt Center, 11 bis 17 Uhr.

