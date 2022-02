Am Stern

Aus dem Wohngebiet Am Stern wurde der Diebstahl eines Pkw Jeep angezeigt. Der weiße Jeep Grand Cherokee mit dem Kennzeichen P-BF 607 war auf der Straße Am Leibnizring geparkt und wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag durch unbekannte Täter entwendet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline