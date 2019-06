Lübtheen

Ein Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern hat am Sonntagabend auch für eine Gefahrenmeldung in Brandenburg gesorgt. Mehrere Warnapps wie Katwarn oder Biwapp riefen Anwohner in mehreren brandenburgischen Landkreisen dazu auf, Fenster und Türen aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Ausgebrochen war das Feuer am Sonntag in einem Wald bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Einsatzleitung teilte mit, dass der Verdacht der Brandstiftung bestehe.

Der Brand habe sich wegen starker drehender Winde und der Trockenheit rasant ausgebreitet und sei auf ein benachbartes Waldstück übergegangen. Die Fläche war den Angaben zufolge rund 35 Hektar groß und munitionsbelastet, hieß es. Daher galt ein Sicherheitsabstand von 1000 Metern.

Dorf muss evakuiert werden, Rauch zieht bis nach Brandenburg

Der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bedroht auch zwei Dörfer. Am Abend entschied die Einsatzleitung der Feuerwehr, das rund 280 Einwohner zählende Alt Jabel zu evakuieren. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Betroffen sei auch ein Ferienlager mit etwa 100 Kindern. Auch im Ort Hohe Woos hatten parallel Vorbereitungen für eine Evakuierung begonnen. Dort leben 30 Menschen. Landrat Stefan Sternberg ( SPD) verhängte am Abend den Katastrophenalarm.

Das Feuer hat auch Auswirkungen auf die benachbarten Bundesländer. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung werden Anwohner in Teilen Brandenburgs und Sachsen-Anhalts angehalten Türen und Fenster geschlossen zu halten. Am Sonntag waren 60 Einsatzkräfte vor Ort in Lübtheen. Ein Löschpanzer wurde den Angaben zufolge bereits angefordert.

Von der Gefahrenmeldung war zunächst nur der Bereich um Neuruppin betroffen, später am Abend wurde die Warnung auch auf weitere Bereiche in Brandenburg wie das Havelland, die Prignitz und Potsdam-Mittelmark sowie Potsdam ausgeweitet.

dpa/sag/RND