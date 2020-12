Potsdam

Vor dem Hintergrund der immer noch steigenden Infektionszahlen im Land Brandenburg erhöht das das Klinikum-Ernst-von-Bergmann (EvB) die COVID-Behandlungskapazitäten. Das teile das Klinikum am Freitag mit. Aktuell hält das Klinikum EvB 20 Betten für intensivpflichtige Covid-Patienten, inklusive Dialyse und Beatmung bereit. Nun wurden vier weitere Betten in Betrieb genommen.

Darüber hinaus stehen nun laut Klinikum drei Covid-Normalstationen bereit. Auf diesen können insgesamt 56 Covid-Patienten versorgt werden, 14 Betten wurden zusätzlich angeschafft. Somit kann das EvB nach eigenen Angaben derzeit 76 Covid-Patienten auf vier separierten Covid-Stationen versorgen. Mit Stand Freitag 8 Uhr werden vor Ort 67 COVID-19-Patienten behandeln, 16 auf der COVID-Intensivstation, sieben von ihnen werden invasiv beatmet, sind also intubiert.

„Halten Sie sich an die Regeln des Lockdowns“

„Die Anzahl an Covid-Patienten steigt weiter an, was uns mit Sorge auf die kommenden Wochen blicken lässt. Die aktuelle Aufstockung unserer Betten für diese Patienten war alternativlos, stellt uns als Klinikum jedoch vor sehr große Herausforderungen“, so Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer des Klinikums. Außerdem bedeute jedes weitere Covid-Bett weniger Behandlungsmöglichkeiten für Normal-Patienten. „Daher können wir unsere dringende Bitte an die Bevölkerung nicht oft genug wiederholen: halten Sie sich an die Regeln des Lockdowns. Das ist die größte Hilfe, die Sie uns geben können.“

Auf Grund der sehr hohen Inzidenzlage in Berlin-Brandenburg werden in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) regelmäßig Patienten vor Ort durch die Aufnahmescreenings als Covid-positiv „entdeckt“. Somit musste das Konzept des eigens eingerichteten Notfallambulanz-Raums auf der Covid-Station überdacht werden, da zunehmend eine Covid-Notfallversorgung an zwei Orten im Klinikum durchgeführt wird. Das bindet laut Klinikum unnötige räumliche und personelle Ressourcen. Am Freitag wurde der Notfallambulanz-Raum auf der Covid-Station wieder eingestellt.

Zwei Covid-Behandlungszimmer in der zentralen Notaufnahme

Covid-positive Patienten, die vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden, werden zur Notfallversorgung ab sofort wieder in die Zentrale Notaufnahme des Klinikums gebracht. Hier handelt es sich beispielsweise um Covid-positive Bewohner eines Seniorenwohnheims, bei dem eine Platzwunde versorgt werden muss und der anschließend voraussichtlich wieder in die Obhut seines Seniorenwohnheims entlassen werden kann.

Bislang wurden diese Covid-positiven Patienten direkt auf der Covid-Station im Notfallambulanz-Raum versorgt, was jedoch räumliche und personelle Ressourcen bindet. In der ZNA wurden daher zwei Covid-Behandlungszimmer eingerichtet, in denen ausschließlich die schon bekannten Covid-positiven Patienten versorgt werden. Darüber hinaus schützen wir unsere Mitarbeitenden der ZNA grundsätzlich durch Vollschutz während ihrer Arbeitszeit.

Covid-positive Patienten, bei denen die Notwendigkeit der stationären Aufnahme bereits bei Anfahrt in das Klinikum feststeht, werden auch weiterhin vom Rettungsdienst über den separaten Zugang direkt auf die Covid-Station gebracht und dort stationär aufgenommen.

Von MAZonline