Potsdam

Die geringen Corona-Neuinfektionen sind so gering, dass auch das „Ernst-von-Bergmann“-Klinikum, das als ein Hotspot für Ansteckungen in Potsdam galt, nun seine Maßnahmen lockert. Seit Dienstag werden wieder Patienten in der Notaufnahme aufgenommen. Bisher war das eingeschränkt. Außerdem wird nun auch wieder operiert, wenn das unaufschiebbar und gesundheitliche Schäden zur Folge hätte.

Wer von einem Facharzt oder selbst in die Erwachsenen-Notaufnahme an der Charlottenstraße oder in die Kinder-Notaufnahme an der Gutenbergstraße kommt, wird unter Auflagen behandelt. Alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, müssen einen Covid-Abstrich in der Zentralen Notaufnahme machen. „Das Ergebnis des Schnelltests soll schon nach 45 Minuten vorliegen – je nach Dringlichkeit und Verfügbarkeit des Tests“, heißt es in einer Mitteilung des „Ernst-von-Bergmann“-Krankenhauses. Um das Risiko erneuter Ansteckungen in der Klinik zu verringern, werden die Patienten bis das Ergebnis vorliegt isoliert.

Anzeige

Notaufnahme unter strengen Auflagen

Nach Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept des Klinikums werden die Patienten außerdem strikt getrennt. Es soll keine Kreuzungen von Patientenwegen und Schleusen geben, Einbett-Zimmer sind Standard und auch die Reinigung und Desinfektion der Behandlungszimmer werden nach jeder Behandlung gereinigt.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, werden Patienten im Bergmann-Klinikum ab Donnerstag auch wieder Besuch empfangen dürfen. Dafür hat das Krankenhaus einen Regelkatalog aufgestellt.

Lesen Sie dazu auch: Bergmann-Klinikum erlaubt Patientenbesuche unter strengen Auflagen

Von MAZonline/jru