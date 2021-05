Potsdam

Der Kronprinz war kaum noch zu retten. Schon seit mehr als einem Jahr litt Friedrich Wilhelm unter Heiserkeit. Im Mai 1887 wurde der erfahrene Chirurg Ernst von Bergmann hinzugerufen. Seine Diagnose: Krebs. Der Kronprinz solle sich einer Kehlkopfspaltung unterziehen, befand Bergmann.

Der Arzt war nicht irgendwer. Ernst von Bergmann galt als Chirurg von Weltrang, als bestens beleumundeter Militärarzt, als einer „unserer größten Gelehrten und Operationskünstler“ und Verfasser von „epochemachenden Werken“, wie die Illustrierte „Berliner Leben“ in einer Ausgabe von 1906 schreibt. Helfen kann er dem schwer kranken Kronprinzen dennoch nicht – Friedrich Wilhelm hörte nicht auf Ernst von Bergmann, nur gut ein Jahr später starb er – nunmehr Kaiser Friedrich III – nach 99 Tagen Regentschaft im Neuen Palais.

In einer Reihe mit Humboldt

Heute kennt jeder Potsdamer den Namen Ernst von Bergmann. Aber wer war der Mann, nach dem das städtische Klinikum vor genau 30 Jahren benannt wurde? Am 15. Mai 1991 hielt Hans Röding die Festrede auf den Namensgeber. Röding – Professor, Doktor, langjähriger Ärztlicher Leiter des Klinikums – schreibt in seinen 2011 erschienenen Erinnerungen „100 von 1000 Jahren“, Bergmann stehe „berechtigt in einer Reihe mit Alexander von Humboldt, Hermann von Helmholtz, Ernst Haeckel“ und anderen weltberühmten Akademikern; Bergmann habe für die Arbeit der Mediziner „unausweichliche und harte Prämissen gesetzt“.

Die MAZ war am 16. Mai 1991 natürlich bei der Klinik-Taufe dabei. Quelle: MAZ-Archiv

Ernst von Bergmann wird im Dezember 1836 in Riga geboren. Eigentlich will er Altphilologe werden, doch seine Schulnoten sind nicht gut genug: 1854 beginnt der junge Bergmann daher ein Medizinstudium in Dorpat – heute Tartu in Estland. Er promoviert, arbeitet zunächst als Assistent an der chirurgischen Klinik in Dorpat, habilitiert sich schließlich.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen 1866 und 1871 nimmt Ernst von Bergmann als Arzt an drei Kriegen teil – und erfindet die Medizin neu. Schussverletzungen am Kniegelenk, vorher für die verwundeten Soldaten oftmals tödlich, behandelt er ohne Operation und damit gänzlich anders als alle anderen Ärzte.

Er führt auch die Dampfsterilisation von Verbandmaterial ein: Die Ansicht, dass der Schutz von Wunden und deren Sauberkeit immens wichtig sind, war bahnbrechend. Bis heute ist die Hygiene wesentlicher Bestandteil der Medizin, die Asepsis, also Keimfreiheit, geht auf Ernst von Bergmann zurück. Seine Methoden werden medizinischer Standard.

Prominenter Patient

Zwischen den Kriegseinsätzen wird Ernst von Bergmann erst Privatdozent, dann ordentlicher Professor und landet schließlich an der Universität Würzburg. Er entwickelt zahlreiche Operationstechniken neu und weiter, forscht zu Blinddarmentfernungen und Hirnchirurgie – und wird weltberühmt.

"Excellenz Wirkl. Geh. Rat Professor Dr. Ernst von Bergmann und seine Assistenten in der Königl. Klinik Ziegel-Straße" lautet die Bildunterschrift in der Illudtrierten Berliner Leben - Zeitschrift für Schönheit und Kunst, Ausgabe 9/1906. Quelle: R.Siegert/Berliner Leben

Trotzdem will sein nicht minder prominenter Patient seinem Rat nicht folgen. Der deutsche Kronprinz Friedrich Wilhelm hört, so heißt es, lieber auf Reichskanzler Otto von Bismarck und zieht einen weiteren Arzt hinzu. Der empfiehlt dem Prinzen ein milderes Klima und streitet die Diagnose Bergmanns und anderer prominenter Kollegen ab. Der adelige Patient handelt, wie ihm geheißen – und verliert wertvolle Zeit im Kampf gegen den Krebs.

Ernst von Bergmann wird öffentlich diffamiert, erst im November 1887 stellt sich Kronprinz Friedrich Wilhelm der Wahrheit und lässt sein Leiden operieren. Zu retten ist er nicht mehr. Seinen starrsinnigen Patienten überlebt Ernst von Bergmann um 20 Jahre. 1907 stirbt er in Würzburg, begraben ist er in Potsdam, wo er seit 1890 lebte, neben seiner zweiten Frau Pauline.

Das Grab liegt in Potsdam

Wer den Alten Friedhof in der Teltower Vorstadt durch den Nebeneingang (Am Alten Friedhof) betritt, folgt dem Hauptweg etwa 50 Meter, bis er rechter Hand die Figur des „Segnenden Christus“ sieht. Nur ein paar Schritte rechts davon erhebt sich ein schwarzes Granitkreuz über Ernst von Bergmanns Grab.

Das Grab von Ernst von Bergmann liegt auf dem Alten Friedhof in Potsdam. Quelle: Peter Degener

Mehr als 80 Jahre nach seinem Tod beschließen die Potsdamer Stadtverordneten, dem Klinikum seinen Namen zu geben. Hans Röding stellt in seiner Festrede heraus, welch große Verpflichtung diese Widmung mit sich bringt. Den Mediziner Bergmann charakterisiert er als bescheiden, beseelt von menschlichem Mitgefühl und medizinischem Ethos.

Und Bergmanns Zeitgenossen? Sie schreiben über den Chirurgen wie über einen Popstar, sind so ehrfürchtig wie begeistert und beobachten erst seinen „sorgenvollen Gesichtsausdruck“ vor einer Operation im Jahr 1906 und dann schließlich „das lächelnde Gesicht des Meisters, das er auf dem Bilde nach der Operation zeigt“.

Von Saskia Kirf