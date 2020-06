Potsdam

Werdende Mütter müssen das Kind im Kreißsaal nicht mehr allein zur Welt bringen. Ab sofort dürfen im „Ernst-von-Bergmann“-Klinikum wieder Begleitpersonen in den Kreißsaal und in das Familienzimmer. Das Krankenhaus hat dafür einen spezielles Prozedere erarbeitet.

Die Begleitperson einer Schwangeren wird schon bei der Aufnahme auf den Corona-Erreger getestet, heißt es am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung der Klinik. Da es allerdings bis zum vorliegenden Ergebnis etwas dauert, hat sich das Krankenhaus eine etwas ungewohnte Lösung überlegt: „Ab sofort dürfen Begleitpersonen daher direkt nach dem Abstrich im Vollschutz in den Kreißsaal“, heißt es.

Zweiter Test kostet

Ein negatives Testergebnis bringt dann einen Vorteil für Mutter und Begleitperson: „Nach der Geburt kann sich die Begleitperson entscheiden, nach Hause zu gehen oder im Familienzimmer mitaufgenommen zu werden.“ Dramatische Kehrseite: Bei einem negativen Ergebnis muss die Begleitperson allerdings sofort in häusliche Quarantäne – auch wenn die Geburt noch nicht vorbei ist.

Auch die Entscheidung bleiben zu wollen, hat Folgen. „Ist die Begleitperson nach der Geburt mit im Familienzimmer untergebracht, erhält diese Begleitperson am nächsten Tag einen zweiten Abstrich. Bis zum Vorliegen dieses zweiten Testergebnisses muss sich die Begleitperson im Familienzimmer aufhalten“, erklärt das „Ernst-von-Bergmann“-Klinikum. Ist der zweite Test, den die Begleitperson selbst zahlen muss, wieder negativ, kann sie sich frei im Krankenhaus bewegen, darf aber das Gelände nicht verlassen.

