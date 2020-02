Mitte

Es wird zwar nachts passieren; unterwegs sind dann aber immer noch sehr viele Menschen. Die S-Bahn Berlin und das brandenburgische Landesamt für Straßenwesen weisen auf Bauarbeiten hin, wegen derer am heutigen Mittwoch ab etwa 22 Uhr Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden muss. Die S-Bahn erledigt dringende Weichenarbeiten in Babelsberg und Potsdam, und der Landesbetrieb geht mit der Anhebung der ausgesägten Teile der Schnellstraßenbrücke über der Bahnlinie und der Friedrich-Engels-Straße in die „heiße Phase“ des Brückenabrisses.

Diese Stützen haben hydraulische Pressen an allen vier Ecken, die den ausgesägten Brückenabschnitt synchron anheben. Quelle: Rainer Schüler

Ein riesiges Stück Brücke wird zentimeterweise um zwei Meter über Fahrbahnhöhe angehoben und dann auf einem Schlitten stadtauswärts geschoben, um neben dem Horstweg wieder abgelegt zu werden. Dort kann man es in Ruhe zerlegen. Das dauert bis zum 21. Februar; die S-Bahn-Einschränkung dauert aber nur bis zum 20.2.. Weiträumige Umfahrungen werden ausgewiesen. Fußgänger und Radfahrer können die Lotte-Pulewka-Straße/Edisonallee nutzen.

Von Rainer Schüler