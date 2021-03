Potsdam

Erst testen, dann shoppen – das galt in Potsdam erstmals an diesem Samstag, und es hat fast allen Einzelhändlern nichts gebracht als Frust. Zu hoch war allzuvielen Menschen die Hürde, sich erst zum Testen anstellen zu müssen, ehe sie in einen Laden durften. In der Innenstadt hingen Hinweiszettel in den Fenstern und offenen Türen, ohne negativen Schnelltest gab es kein Geschäft. Die Händler blieben konsequent und wiesen jeden ab, der keinen schriftlichen Nachweis über den erfolgreichen Test hatte. Einige Läden aber verlangten keine Tests.

Andrang bei Testzentren

Der Andrang an den Testzentren war teils groß. Bei Unicorn am Neuen Markt reichte die Schlange rund durch den Kutschstallhof. Es kamen Menschen mit Termin und ohne; die vergebenen Termine konnten nicht mehr gehalten werden. So berichtete eine Familie aus der Waldstadt, sie sei zu fünft für 9.40 bis 9.50 Uhr gebucht gewesen und hätten sich trotz ausgedruckter QR-Codes in eine etwa 100 Meter langen Schlange einreihen müssen.

Schlange am Testzentrum im Kutschstallhof Quelle: Bernd Gartenschläger

Man erklärte ihnen, die Vorbuchungen hätten keine Gültigkeit, alle müssten sich anstellen. Vor uns standen zum Teil Personen ohne Buchung oder mit späteren Buchungen. „Es hätten sich Regularien geändert, und der Andrang sei deshalb größer als erwartet.

Termine wurden hinfällig

Als es nach einer Viertelstunde keinen Meter weitergekommen war, machte sich die Familie bei einsetzendem Regen unverrichteter Dinge wieder auf nach Hause. Die Schnelltest-Firma war unter der angegebenen Telefonnummer nicht zu erreichen. Die Familie spricht von Missmanagement und forderte die Stadt per Mail auf, die Testfirmen zu kontrollieren. „Aus unserer Sicht war dieses Erlebnis ein Synonym für die gesamte Coronakrise. Wir halten das heute Erlebte entgegen aller Beteuerungen für ein Versagen der verantwortlichen Volksvertreter. Unser Verständnis ist am Ende.“ Fotograf Walter Wawra aus der Brandenburger Vorstadt hat da mehr Geduld: Er will zu einer neuen Ausstellung auf der Freundschaftsinsel; das ist ihm das Anstehen wert.

Schlangen gab es auch am allerersten Testzentrum an der Kastanienallee, doch ging es dort sichtlich schneller. Die Menschen kamen ohne Termin, füllten vor einem Eingang draußen an den Scheiben der Gaststätte des Johanniter-Quartiers die Formulare mit den Personalien aus, wurden abgestrichen und warteten am anderen Ausgang auf das Ergebnis: einen A4-Zettel mit dem beglaubigenden Stempel der Johanniter.

Die Testwilligen füllen Formulare aus an den Fenstern des Johanniter-Quartiers in der Kastanienallee. Quelle: Rainer Schüler

Für Einkauf und Besuch

Viele kamen gar nicht wegen eines bevorstehenden Einkaufs, sondern wegen geplanter Besuche. So wollte Marina Leschke (69) in der Stadt ein bestelltes Geschenk abholen und damit zu einer Hochzeit nach Berlin-Lichtenrade fahren. Ein jüngerer Mann wollte ins Barberini-Museum. Eine Frau möchte ihre Oma besuchen am Abend. Bestellte „Klamotten“ anprobieren in der Stadt will eine junge Frau und findet das besser, als im Internet bestellte Ware wieder zurückzuschicken, wenn sie nicht gefällt oder nicht passt. Eine Freundin will zum Baumarkt, Blumen kaufen und Dübel, um nach ihrem Umzug den Fernseher an die Wand der neuen Wohnung zu bekommen. „Sonst“, so die beiden Freundinnen, „wären wir nicht testen gegangen.“

Maskenpflicht bei Hornbach

Anne Schulz (40) aus der Brandenburger Vorstadt ist zur innerbetrieblichen Sicherheit und des Baumarkts wegen beim Testen, in der Ribbeck-Apotheke Bornstedt. Die Möbeltischlerin braucht vor allem Schrauben, doch den Test hätte sie dafür nicht gebraucht. Bei Hornbach im Friedrichspark haben nämlich alle Kunden freien Zutritt. „Der Oberbürgermeister hat erklärt, der Test wird in der Innenstadt und den Centern verlangt“, sagt Marktleiter Mirko Tanneberg der MAZ und spielt im Handy das Video mit Schuberts Ansprache ab: Hornbach aber ist weder Innenstadt noch Center. Außerdem werden statt 650 möglichen Kunden nur 200 eingelassen, und die verteilen sich im Markt. „Der Markt ist 14 Meter hoch“, sagt Tanneberg: „Da drin zieht es wie Hechtsuppe; da ist immer gut gelüftet.“ Schnelltests für die Belegschaft hat der Markt nicht, doch der Chef gibt seinen Leuten freie Arbeitszeit für Tests, wenn sie das wollen. Kommende Woche möchte er zudem ein Testzelt auf dem Parkplatz aufbauen, dann können sich Kunden und Verkäufer gleich am Markt checken lassen. „Was Schubert macht, ist richtig“, findet Tanneberg: „So muss der Einzelhandel nicht ganz zumachen.“

Wo kann man terminfrei testen?

Unsicherheit herrscht am Samstagvormittag am Testzelt des dm-Drogeriemarkts in Bornstedt, nur 100 Meter von der Ribbeck-Apotheke. Hier gibt es keine Schlange, weil man nur mit Termin ran kommt. Wo man ohne Termin rankommt in Potsdam, erfahren Interessenten aber nicht. Eine alte Dame zeigt der MAZ ihren Impfausweis: Sie hat am 16. März ihre zweite Impfung bekommen, von Biontech. „Nach sechs bis sieben Tagen haben sich die Antikörper aufgebaut“, zitiert sie ihre Ärztin: „Wozu brauche ich da einen negativen Schnelltest? Und warum immer wieder, wenn ich mal was brauche? Socken würde ich gern kaufen.“ Dafür nimmt sie den weiten Weg zum Johanniter-Zentrum an der Kastanienallee auf sich. Die Zeit rennt; die Frau kann nicht mehr rennen.

Schon zwei Mal geimpft ist diese alte Dame, trotzdem braucht sie einen negativen Schnelltest zum Einkaufen. Quelle: Rainer Schüler

Verkauf nur mit Termin

Auf der anderen Straßenseite kommt zu Action rein nur, wer einen Termin hat und den negativen Test. Ein junges Paar hat den Termin, aber keinen Test, es muss umkehren: „Nicht so schlimm.“ Mit Click & Meet habe es vor dem Attest.Zwang ganz gut funktioniert, erzählt eine Verkäuferin: „Aber jetzt kommt kaum noch jemand.“ Dabei könnte man alle Viertelstunde bis zu 17 Leute rein lassen: zehn Minuten Einkaufen, fünf Minuten Kassieren, die nächste Gruppe bitte!

Corona-Tipp von einem Muslim

Bei Karstadt kommt eine junge Mutter mit ihrer kleinen Tochter mit Termin und Testzettel rein. Sie hat zwei Stunden Zeit gebucht, es geht auch länger. Andere Interessenten werden mangels Test abgewiesen. „Kann man hier auch testen?“, fragt ein hochbetagter Mann und bekommt am Einlass eine ausgedruckte Liste mit den Teststellen von Potsdam. Die machen aber gleich zu; also nichts mehr mit Einkaufen an diesem Samstag.

Dieser Einlasser schwört auf fünf mal täglich Hände und Gesicht waschen und auf ein Mundspray als Mittel gegen eine Corona-Infektion. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich weiß, was gegen Corona hilft“, sagt ein Einlasser: „Wir Muslime waschen uns fünf Mal am Tag die Hände, die Arme, das Gesicht, die Nase und die Ohren. Man kann eine Handvoll Wasser aufschlürfen, gurgeln und ausspucken. Und man kann den Mund aussprühen.“ Er hat eine kleine Mundsprühdose bei sich.

Zeitig wieder zu gemacht

Die Liste mit den Teststellen hätte auch die Verkäuferin bei bonita gegenüber gern. Sie hatte an diesem Vormittag erst eine Kundin mit Termin im Laden; die hat auch was gekauft. Eine zweite Termin-Kundin aus Werder hat abgesagt, weil sie in ihrer Stadt den Schnelltest selber zahlen muss. 30 Euro. Da fällt der Einkauf aus. „Mit einem Kunden am Tag“, sagt die Verkäuferin, „kann kein Händler überleben.“ Einige Geschäfte in der Brandenburger haben schon zwei Stunden nach Öffnung wieder zu gemacht, weil niemand kam.

Von Rainer Schüler