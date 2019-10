Stifte raus, es ist Quizmeisterschaft

Potsdam

Was ist eigentlich Brandenburgs größter See, wo wohnten die Kaiser und Könige und wie war das noch gleich damals mit dem Toleranzedikt? Bei der ersten Brandenburger Quizmeisterschaft, die am Samstag in Potsdam stattfindet, sollte man die Antworten auf solche Fragen wohl geben können – zumindest, wenn es für die oberen Plätze reichen soll. Jürgen Stelter (43), Potsdamer Quizzer und Mitglied des Deutschen Quizvereins, organisiert das Event. Er weiß: „Es wird nicht nur um regionales Wissen gehen, aber es gehört natürlich dazu.“

Viel über Brandenburg gelernt

Die Fragen stammen aus der Feder von Sebastian Klußmann. Der Berliner flimmert seit Jahren als „Besserwisser“ in der ARD-Quizshow „Gefragt, gejagt“ über den Bildschirm und hat sich eine große Fangemeinde erarbeitet. Der 30-Jährige ist längst Profi-Quizzer, stand selbst schon viele Male bei regionalen und nationalen Meisterschaften auf dem Treppchen und schreibt auch für andere Fernsehquizzes knifflige Fragen. „Die Teilnehmer erwartet ein bunter Strauß voller spannender Fakten und Fragen rund um Brandenburg und die Welt“, sagt er. „Natürlich darf ich noch keine Einzelheiten preisgeben. Ich bin mir jedoch sehr sicher, dass jeder Spaß haben und gleichzeitig auch noch viel Lernen wird, das ist ist mein Anspruch als Autor.“ Bei der Recherche habe Klußmann selbst so viel Neues über Brandenburg gelernt, dass sich auch sein Blick als Berliner auf den Nachbarn geändert hat. „Ein absolut spannendes Bundesland!“

Gespielt wird die Meisterschaft in zwei Kategorien: Es finden ein Einzel- und ein Teamwettbewerb statt. Im Einzelquiz warten 120 Fragen in zehn Kategorien auf die Spieler, unter anderem müssen Kenntnisse in Geschichte, Lifestyle, Film und Wissenschaft bewiesen werden. Der Teamwettbewerb wird in Gruppen von zwei bis vier Personen gespielt, hier sind 60 Fragen zu beantworten. Alle Wettbewerbe sind schriftlich. „Es ist ein bisschen wie in einer Klausur“, sagt Organsisator Jürgen Stelter, „aber eben in cool.“

Von Saskia Kirf