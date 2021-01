Potsdam

Die ersten Bewohner der Oberlin-Lebenswelten wurden am Mittwoch gegen Covid-19 geimpft. Das teilte das Oberlinhaus am frühen Nachmittag mit. Die 57 Personen wohnen alle im Thusnelda-von-Saldern-Haus, einer von insgesamt fünf Wohnstätten in Potsdam. Die Corona-Impfungen für Mitarbeitende des Oberlinhauses begannen bereits letzte Woche.

„Wir sind sehr froh, dass wir jetzt endlich mit dem Impfen beginnen können, damit die pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner besser geschützt sind“, sagt Tina Mäueler, Bereichsleiterin Wohnen im Oberlinhaus. „Dank sehr hoher Schutzmaßnahmen konnten wir bislang ein Infektionsgeschehen in unseren Wohneinrichtungen vermeiden und hoffen von Herzen, dass wir es schaffen, dass das Virus draußen bleibt und auch die Impfungen in den anderen Häusern recht bald vorangeht.“

Im Thusnelda-von-Saldern-Haus leben Erwachsene mit Körper- und Mehrfachbehinderung sowie Menschen, die nach einem Unfall oder aufgrund einer Erkrankung Hirnschädigungen haben und noch nicht in der Lage sind, ihr Leben selbstständig zu gestalten. Sie alle gehören zur Hochrisikogruppe. Beim Anspruch auf eine Impfung gibt es laut Oberlinhaus eine strikte Reihenfolge. Weil im Thusnelda-von-Saldern-Haus eine Wohnpflege angegliedert ist, gehören die Bewohner dieses Hauses zur Stufe 1 und hätten „höchste Priorität“ bei der Corona-Impfung.

